Niederrheinpokal: "Heißes Los!" Mülheim will Wuppertal Paroli bieten

Im Niederrheinpokal-Achtelfinale trifft einer von zwei noch übriggebliebenen Underodogs auf einen Hochkaräter: den Wuppertaler SV.

Große Freude in Mülheim an der Ruhr: Der Mülheimer FC 97 hat ein dickes Niederrheinpokal-Achtelfinal-Los gezogen. Zwischen dem 18. und 20. Oktober, für diese drei Tage ist das Achtelfinale terminiert, wird der Wuppertaler SV im Ruhrstadion an der Friesenstraße gastieren.

"Das ist ein heißes Los. Mit RWE, MSV, RWO und dem KFC das attraktivste, was im Topf war. Wir freuen uns riesig, uns mit einer Profimannschaft messen zu dürfen", erklärt MFC-97-Trainer Bartosz Maslon.

Wir haben mitbekommen, dass wir Ende Oktober gegen Wuppertal spielen. Aber das muss jetzt raus aus den Köpfen. Wir müssen uns zunächst voll auf die Ligaspiele konzentrieren. Bartosz Maslon

Der 36-jährige Coach kegelte bisher mit seinen Schützlingen die Oberligisten 1. FC Monheim und TVD Velbert aus dem Wettbewerb. Wird der Pokalschreck Mülheimer FC 97 nun auch dem Wuppertaler SV das Fürchten lehren? "Das hoffen wir doch (lacht). Im Ernst: Natürlich sind wir krasser Außenseiter. Aber ich sage meinen Jungs immer, dass alle mit Wasser kochen. Wir sind alles Menschen, die mal einen guten und einen schlechten Tag haben. Wenn wir einen Sahne-Tag erwischen, der WSV uns vielleicht etwas unterschätzt und einen schlechten Tag erwischt, dann haben wir diese Mini-Chance. Aber bis zu diesem Pokalspiel ist noch Zeit", antwortet Maslon.

Neben dem Mülheimer FC 97 (Landesliga) ist nur noch der ASV Mettmann (Bezirksliga) als krasser Außenseiter im Wettbewerb. Ansonsten tummeln sich nur Drittligisten, Regionalliga-Vertreter und Oberliga-Klubs.

Aktuell steht der Mülheimer FC 97 bei zwei Siegen und zwei Niederlagen in der Landesliga. Die Maslon-Mannschaft will in dieser Saison oben mitmischen, dafür sollte am kommenden Sonntag wieder ein Sieg gelandet werden. "Wir spielen gegen den PSV Wesel-Lackhausen und da müssen wir alles raushauen und am Ende drei Punkte in Mülheim behalten. Wir haben mitbekommen, dass wir Ende Oktober gegen Wuppertal spielen. Aber das muss jetzt raus aus den Köpfen. Wir müssen uns zunächst voll auf die Ligaspiele konzentrieren", betont Maslon.

Das Achtelfinale im Überblick:

TSV Meerbusch - SF Hamborn 07

TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt

Spvg Schonnebeck - Ratingen 04/19

1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Mülheimer FC 97 - Wuppertaler SV

ASV Mettmann - SSVg Velbert

KFC Uerdingen - RWO/MSV

ETB SW Essen - Rot-Weiss Essen