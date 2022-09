Landesliga: Zwei neue Tabellenführer, Last-Minute-Sieg für Mintard

Am fünften Spieltag hat sich in den Landesliga-Staffeln einiges getan. Während die Top-Teams in Gruppe drei alle gewannen, gibt es in Staffel 1 und 2 Verschiebungen an der Spitze.

Die Landesligen am Niederrhein sind nach fünf Spieltagen noch alle eng beieinander. Mit dem Rather SV hat auch der letzte Verein seine perfekte Punktausbeute verloren. Mintard gewinnt spät, doch die Spitzengruppe in Staffel 3 lässt keine Federn.

Nach der 2:5-Klatsche in der Vorwoche hat sich Blau-Weiß Mintard auch gegen Aufsteiger DV Solingen lange Zeit schwergetan. Die Pausenführung durch Serkan Güzel (45.) konnte der Aufsteiger im zweiten Durchgang dank Ismail Cakici ausgleichen (56.). Doch die Elf von Christian Knappmann hatte das letzte Wort. In der 92. Minute gelang Ben Kastor doch noch der Siegtreffer.

Gruppe 3: Remscheid weiter an der Spitze

Am Rückstand von zwei Punkten auf die Spitze ändert das allerdings nichts. Die hat weiterhin der FC Remscheid inne. Mit einem klaren 4:1-Sieg setzten sich die Röntgenstädter gegen den bislang sieglosen FSV Vohwinkel durch.

Auch der SC Velbert (2:0 über den ESC Rellinghausen), die SF Niederwenigern (4:1-Sieg in Reusrath) und Adler Union Frintrop (4:0 gegen den 1. FC Wülfrath) halten weiterhin Schritt und sorgen für ein enges Rennen an der Spitze.

Besonders spannend machte es die SpVgg Steele. Beim gut gestarteten SV 09/35 Wermelskirchen (vier Spiele, neun Punkte) brachte Simon Meister die Gäste nach einer Stunde in Führung. In der Nachspielzeit besorgte Frederik Streit dann den vermeintlichen Punkt für die Wermelskirchener (90+1). Doch Jan-Lukas Lippeck machte dem SV 09/35 einen Strich durch die Rechnung und traf in der 94. Minute zum 2:1-Auswärtssieg.

Gruppe 2: Scherpenberg neuer Tabellenführer

In der Landesliga Gruppe 2 hat der SV Scherpenberg die Tabellenspitze übernommen. Mit einem 2:1-Sieg über Absteiger Spvgg Sterkrade-Nord schob sich der SVS vorbei an Arminia Klosterhardt, die gegen den SV Hönnepel-Niedermörmter nicht über ein 2:2 hinauskamen. Auf Rang drei lauert die TuS Fichte Lintfort – auch und vor allem dank Carlos Candido Pin. Mit sieben Saisontoren führt er die Torjägerliste der Liga an und war beim 4:1-Sieg über die SF Broekhuysen gleich drei Mal erfolgreich.

Gruppe 1: Rath verliert Platz eins

Auch in Gruppe 1 hat ein Spieler nach fünf Spieltagen bereits sieben Tore erzielt. Yannick Joosten von der Holzheimer SG führt das Ranking an und zeigte sich auch gegen den Rather SV beim 3:0 treffsicher. Mit seinem Doppelpack schob er seine Mannschaft auf Platz vier. Die Rather führten zuvor mit vier Siegen in vier Spielen die Tabelle an.

Diese Rolle hat nun der FC Büderich inne, der sich mit 5:2 gegen die SG Unterrath durchsetzen konnte. Der 1. FC Mönchengladbach ist knapp an dem ersten Punkt der Saison gescheitert, konnte aber immerhin die ersten drei Saisontore erzielen. Gegen den 1. FC Viersen gab es ein 3:4. Auch Krefeld-Fischeln, der SC Düsseldorf-West und ASV Süchteln sind weiter ohne Sieg.