LL NR 3: Nur Frintrop behält bei Kartenflut weiße Weste – Torfestival in Niederwenigern

Am 2. Spieltag der Landesliga 3 Niederrhein feiert Niederwenigern ein Torfestival. Frintrop ist Spitzenreiter, auch TUSEMs Start in die neue Saison ist gelungen.

Die Saison in den Landesligen nimmt allmählich Fahrt auf. Am 2. Spieltag der Landesliga 3 Niederrhein fuhr Adler Union Frintrop den zweiten Sieg ein und holte als einziges Team zwei Siege zum Start. Beim 3:1 (2:0) über den Absteiger SC Velbert schossen Tommy Groll (31.), Yannick Reiners (45.+1) und Maximilian Thissen (90.) die Adler an die Tabellenspitze. Den Anschlusstreffer in einer Partie mit drei Platzverweisen – zwei gegen Velbert, einer gegen Frintrop - erzielte Simon Prenaj.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben nach dem Oberliga-Abstieg im Sommer den ersten Saisonsieg eingefahren. Und die knapp 200 Zuschauer bekamen ordentlich was geboten. Innerhalb von 60 Minuten Spielzeit sorgten die Akteure für neun Tore, am Ende stand ein 6:3 der Hattinger über den SV Wermelskirchen.

Den Torreigen eröffneten die Hausherren, Marc Fabian Rapka (9.) traf zum 1:0. Das konnten die Gäste durch Leonhard Fronia (12.) und Eray Yigiter (18.) zwischenzeitlich drehen. Paul Anton Renneberg (31.) glich erneut aus, Florian Machtemes stellte den 3:2-Halbzeitstand für Niederwenigern her. Nach dem Wechsel erhöhten Rapka (56.) und Jan Adolphs (63.) auf 5:2, das 5:3 durch Resit Cetin folgte keine Minute später. In der 69. Minute sorgte Frederick Gipper für den Endstand.

Auch bei Aufsteiger TUSEM Essen fielen einige Tore, am Ende behielten die Gastgeber die Oberhand und schlugen die SpVgg Steele mit 4:2 (3:1). Für den Aufsteiger trafen Maximilian Golz (2), Alain Hansmann-Jackson und Daniel Zurmühlen, bei den Gästen waren Marc Geissler und Timo Nickel die Torschützen. Somit startete TUSEM mit drei Zählern in die Saison, das Spiel gegen den SC Velbert vom 1. Spieltag wird am Mittwoch (7. September, 19.30 Uhr) gespielt. Steele verlor erstmals.

Rellinghausen noch ohne Gegentor

Der ESC Rellinghausen blieb auch im zweiten Spiel ohne Gegentreffer und gewann nach einem 0:0 zum Auftakt mit 4:0 (2:0) beim FSV Vohwinkel. Niklas Nadolny (5.), Dominik Huxholt (25., 89.) und Reid Osei (90.+1) sorgten für die Treffer und den deutlichen Auswärtssieg. Vohwinkel verpatzte seinen Start, null Punkte und 1:7 Tore lautet die Bilanz.

Die übrigen Ergebnisse der Gruppe 3:

SC Reusrath – DV Solingen 0:0

BW Mintard – FC Remscheid 2:0

1. FC Wülfrath – VfB Frohnhausen 0:2