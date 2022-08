Blau-Weiß Mintard: Zwei weitere Neuzugänge fürs Knappmann-Team

Blau-Weiß Mintard hat zwei weitere Neuzugänge für die Landesliga-Saison präsentiert. Einer kommt aus der Bezirksliga, einer aus dem Ausland.

Gut eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart hat sich Blau-Weiß Mintard erneut verstärkt. Leonard Prusa und Seijo Maruyama wechseln zum Landesligisten aus Mülheim.

Das Duo werde das Team mit seinen individuellen Fähigkeiten stärker machen, betont Trainer Christian Knappmann. "Wir freuen uns auf zwei Spieler, die sowohl auf als auch neben dem Platz einen sehr guten Eindruck hinterlassen haben."

Für Prusa ist es ein Wechsel in eine höhere Liga. Der 21-Jährige kommt von Ratingen 04/19, kam in der Bezirksliga-Reserve des Oberligisten zum Einsatz. "Die Bedingungen sind top. Für mich persönlich ist das auch der richtige Schritt jetzt in eine höhere Liga zu gehen", sagt der Mittelfeldmann, für den Mintard die zweite Station im Seniorenbereich ist.

Blau-Weiß Mintard: Knappmann lobt die Neuzugänge

"Prusa besitzt eine überragende Spielintelligenz und ist vor allem in Standard-Situation stark. In den Testspielen hat er seine Qualität bereits unter Beweis gestellt", sagt Knappmann über den Neuzugang. "Das Potenzial ist definitiv da und mit einigen Einheiten ist da sicherlich auch noch eine Steigerung möglich."

Derweil ist Mintard für Maruyama die erste Station im Ausland, er spielte bislang an einer Universität in seiner Heimat Japan. "Ich denke, dass meine Art zu spielen, gut zu Mintard passt. Nach der kurzen Zeit fühle ich mich bereits sehr wohl hier und ich wurde super von der Mannschaft und dem Trainer-Team aufgenommen", sagt der 22 Jahre alte Linksverteidiger, dessen Stärken laut Knappmann "vor allem in seiner Athletik und seiner Dynamik" liegen. "Er ist ein Top-Zweikämpfer, der uns sicherlich enorm weiterhelfen wird."

Mit Kohane Yamakami hatten die Mülheimer zuvor einen weiteren Japaner verpflichtet. Zudem kamen die höherklassig erfahrenen Marcel Lange (TVD Velbert) und Moreno Mandel (Duisburger SV).

Wofür es mit den Verstärkungen in der kommenden Saison reichen wird, das könnte sich am ersten Spieltag andeuten. Zum Auftakt am Sonntag, 28. August (15 Uhr), gastiert BWM beim VfB Frohnhausen. (ea)