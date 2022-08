Landesliga: Ex-MSV-Spieler wird in Mülheim fündig

Der Mülheimer FC 97 konnte einen kleinen Transfercoup vermelden. Der Landesligist verpflichtete einen Spieler, der einst beim MSV Duisburg einen Profivertrag besaß.

Die eingefleischten Fans des MSV Duisburg werden sich vielleicht noch an Cem Sabanci erinnern. Ein Mittelstürmer, der zwischen 2019 und 2021 einen Profivertrag bei den Zebras besaß, jedoch vergeblich auf sein Profidebüt wartete.

Sabanci, der auch 45 U19-Bundesligaspiele (neun Tore) für die Meidericher bestritt, war seit Sommer 2021 ohne Verein und kurierte erst jüngst seinen zweiten Kreuzbandriss aus. Nun hat er eine neue Herausforderung gefunden.

Seit einigen Tagen steht der 22-Jährige beim Mülheimer Landesligisten FC 97 unter Vertrag. "Wir freuen uns sehr, dass sich Cem für uns entschieden hat. Er hat auch schon im Training und im Testspiel mitgewirkt. Man sieht seine Klasse. Er hatte nicht umsonst einen Profivertrag beim MSV in der Tasche", sagt MFC-97-Trainer Bartosz Maslon. Der 36-jährige Coach betont aber auch: "Cem war lange raus und verletzt. Wir müssen ihn behutsam aufbauen. Es ist wichtig, dass er fit ist und wieder den Spaß am Fußball findet. Wir werden ihm da die nötige Zeit geben. Er ist auf jeden Fall eine große Bereicherung für unseren Kader."

Der gebürtige Pole will mit dem Sabanci und Co. in der kommenden Landesliga-Saison angreifen. Vom Aufstieg will Maslon nicht sprechen, sagt aber: "Wir haben einen guten Kader beisammen. Aber die Favoriten sind Arminia Klosterhardt und der VfB Bottrop. Wir werden uns nicht verstecken und versuchen so lange es geht oben dranzubleiben. Was am Ende dann herausspringt, werden wir sehen. Wir sind jedenfalls heiß auf die neue Saison."