LL NR: SpVgg Steele feiert den ersten Punktgewinn im neuen Jahr - gegen den Spitzen

Die SpVgg Steele und die Sportfreunde Hamborn trennten sich am Sonntag mit einem 1:1-Unentschieden in der Landesliga Niederrhein 3.

Die SpVgg Steele empfing am Sonntag den Tabellenersten SF Hamborn in der Landesliga Niederrhein 3. Die Ausgangslagen hätten vor dem Spiel unterschiedlicher kaum sein können. Steele hat in diesem Jahr alle drei Pflichtspiele mit 1:2 verloren und stand vor der Partie mit 27 Zählern auf Platz vier. Der Ligaprimus aus Hamborn hatte vor dem Spiel 37 Punkte auf dem Konto und sich im neuen Jahr mit drei Siegen aus drei Spielen noch keinen Punktverlust erlaubt.

Zu Beginn der Partie machten die Gäste das Spiel. Mit zunehmender Zeit kamen die Gastgeber immer besser in die Partie und hatten die größte Chance durch einen Abseitstreffer nach einem Freistoß von Fabian Handke. Beide Teams konnten ihren Angriffen im ersten Durchgang keine Konsequenz verleihen. Deshalb ging es nach 45 Minuten mit 0:0 in die Kabine.

Steele: Lippe – Hörstgen, Handke, Hetkamp, Muschalik, Smeilus (82. Demirel), Waschk, Lippeck (74. Imeri), Mustapha (78. Hadzovic), Camara, Geißler Lippe – Hörstgen, Handke, Hetkamp, Muschalik, Smeilus (82. Demirel), Waschk, Lippeck (74. Imeri), Mustapha (78. Hadzovic), Camara, Geißler Hamborn: Delker – Diallo, Helling, Wichert, Menke, Stenzel (72. Spors), Bode, Schmitt, Ergün (62. Schirru), Herrmann, Golley Schiedsrichter: Lukas Dyck Tore: 0:1 Forbeck (53. Minute), 1:1 Smeilus (72. Minute) Zuschauer: 200

In der zweiten Halbzeit gingen die Sportfreunde dann in Führung. David Forbeck erzielte in der 53. Minute nach einem Torwartfehler von Marvin Lippe den Führungstreffer. In der 66. Minute bekam Steele einen Handelfmeter zugesprochen, den Marius Delker ohne größere Probleme halten konnte. Die Gastgeber machten weiter Druck und konnten in der 72. Minute nach einem Konter das 1:1 durch Louis Smeilus erzielen, der den Ball lässig über Delker lupfte.

Hamborn-Trainer Stefan Janßen sah die beiden Situationen sehr kritisch: „Den Elfmeter darf er niemals geben und das 1:1 war ganz klar Abseits. Da verstehe ich nicht, warum der Linienrichter nicht die Fahne hebt.“ Er ergänzt: „Das ändert aber nichts daran, dass Steele den Punkt verdient hat. Das war ein richtig gutes Kampfspiel, aber fußballerisch gibt es da sicherlich noch Luft nach oben von unserer Seite.“

Danach passierte nicht mehr viel, somit blieb es schlussendlich beim 1:1. Janßen zeigte sich nach dem Spiel gut gelaunt: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Unentschieden. Hier 1:1 zu spielen und nicht zu verlieren, war wichtig für uns. Der Gegner war richtig stark und hat gut gekämpft.“

Steele-Coach Dirk Möllensiep betonte nach dem Schlusspfiff: „Nach den ersten drei Spielen war das eine richtige Reaktion meiner Mannschaft. In der ersten Halbzeit hätten beide in Führung gehen können. Wir hatten auch nach dem Rückstand den Mut weiter nach vorne zu spielen und haben uns den Punkt erkämpft.“

Nach dem Spieltag haben die Sportfreunde Hamborn nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger ESC Rellinghausen. Am nächsten Wochenende kommt es in Hamborn zum direkten Aufeinandertreffen mit dem ESC (3. April, 15 Uhr). Die SpVgg Steele steht nun mit 28 Punkten auf Rang sechs und spielt nächsten Sonntag auswärts beim VfB Frohnhausen (3. April, 15 Uhr).