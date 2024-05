Drei Zusagen für die SG Wattenscheid 09: Der Westfalen-Oberligist hat ein Trio weiter an den Verein gebunden.

Bei der SG Wattenscheid 09 laufen die Personalplanungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Gewissheit hat der Traditionsverein nun bei einem Trio: Tim Kaminski, Mike Lewicki und Hivan Kouonang unterzeichneten neue Verträge und werden auch in der kommenden Saison an der Lohrheide auflaufen. Das gab der Verein bekannt.

Mit Kaminski haben die Wattenscheider einen wichtigen Führungsspieler an den Klub gebunden. Der 24-Jährige spielte bereits in der Jugend für die SGW und kehrte im Sommer 2020 zurück, als der Klub nach dem Regionalliga-Rückzug einen Neustart in der Oberliga vollzog. 88 Partien absolvierte er seitdem, in dieser Saison ist er Stammspieler und führte die Mannschaft zeitweise als Kapitän aufs Feld. "Der Verein liegt mir sehr am Herzen. Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr bei 09", erklärt er.

Auch Mike Lewicki trägt seit 2020 das schwarz-weiße Trikot. Vor allem aus Verletzungsgründen kam der 23-Jährige bislang nur zu 27 Pflichtspielen, davon zehn in dieser Saison. "Für mich war sofort klar, dass ich hier bleibe, wenn Wattenscheid mit mir verlängern möchte. Jeder hier weiß, wie sehr mir der Verein am Herzen liegt", sagt der Offensivmann zu seiner Verlängerung.

Lewicki ist nach seiner Knieverletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. In der Vorbereitung auf die kommende Saison will er wieder voll durchstarten. "Der Verein und die Fans standen aber immer hinter mir - und das ist für mich alles, aber nicht selbstverständlich. Ich hatte einige Anfragen von anderen Vereinen, aber für mich war sofort klar: Wenn Wattenscheid mir die Möglichkeit gibt hier zu bleiben, dann bleibe ich zu 100 Prozent!"

US-Amerikaner Kouonang hatte sich im Winter als Probespieler empfohlen. Der Mittelfeldmann kam aus den USA ins Ruhrgebiet. Zwölfmal wurde er in der Rückrunde eingewechselt, auf einen Startelf-Einsatz wartet er noch - kommende Saison soll es so weit sein.

Externe Zugänge haben die Wattenscheider derweil noch nicht verkündet. Klar ist nur, dass Niklas Lübcke (VfL Bochum II), Abid Yanik (FC Kray), Daniel Dudek (Westfalia Herne), Nils da Costa Pereira (Erkenschwick), Felix Casalino und Frederik Wiebel (beide Ziel unbekannt) den Klub verlassen.