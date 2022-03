BW Mintard: Lob für Knappmann - zwei Abgänge nach Essen

Blau-Weiß Mintard startet am Sonntag (6. März, 16 Uhr) gegen Steele 03/09 in die Rückrunde. Die Planungen für die neue Saison sind schon sehr weit fortgeschritten.

Seit dem 27. Dezember 2021 ist Christian Knappmann Trainer des DJK Blau-Weiß Mintard. Nach mehr als zwei Monaten steht nun am Sonntag (6. März, 16 Uhr) das erste Pflichtspiel an. Steele 03/09 ist der Gegner in der Landesliga.

"Wir haben eine richtig gute Vorbereitung absolviert. Es waren, glaube ich, insgesamt sieben Testspiele, die wir bestritten haben und keines davon ging verloren. Die Mannschaft ist topfit und heiß auf die Rückrunde. Wir sind guter Dinge, dass wir die Klasse halten und dann in der neuen Saison oben mitzuspielen", ist Roland Braun im RevierSport-Gespräch voller Tatendrang.

Der Sportvorstand, der auch erst seit wenigen Monaten in Mülheim-Mintard am Werk ist, ist voll des Lobes für den neuen Trainer. "Was 'Knappi' veranstaltet, hat alles Hand und Fuß. Er ist ein absoluter Glückgriff für den Verein. Er hat einfach eine große Erfahrung als Profi gesammelt und ist ein ehrgeiziger Trainer. Die Spieler schätzen die Professionalität im Training sehr. Das macht schon für alle sehr viel Spaß", erzählt Braun.

Braun selbst hat in den letzten Wochen und Monaten auch viel gearbeitet. Denn bis auf vier Abgänge - Marco Brings, Julian Piontek (beide SuS Haarzopf), Marvin Kura (USA-Aufenthalt) und Torben Ridder (Karriereende) - will Braun den kompletten Kader halten. Und das ist dem Sportchef schon zu diesem Zeitpunkt fast gelungen. "Wir sind uns mit den Spielern, die noch nicht zugesagt haben, eigentlich auch schon einig", sagt Braun.

Und auch die Zukunft von Trainer Knappmanns scheint geklärt zu sein. "Ich gehe davon aus, dass 'Knappi' auch in der Saison 2022/2023 unser Trainer sein wird", betont Braun.