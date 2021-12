Sportfreunde Hamborn: Tabellenführung entschädigt für Widrigkeiten

Stefan Janßen, Trainer der Sportfreunde Hamborn, hat eins der schwierigsten Halbjahre als Trainer hinter sich. Die Tabellenführung entschädigt allerdings für vieles.

Stefan Janßen über…

… die Hinrunde in der Landesliga Niederrhein 3:

"Es ist eine schwierige Saison, muss ich sagen. Eine der schwersten, die ich je als Trainer erlebt habe, weil die Voraussetzungen von Anfang an sehr schwierig waren. Viele Spieler haben die lange Pause unterschätzt und waren entsprechend nicht auf die Saison vorbereitet. Wir hatten viele Verletzungen, deshalb mussten wir viele Umstellungen, sehr viele Änderungen im Kader vornehmen. Es war eine schwierige und anstrengende Hälfte. Das Ergebnis, Tabellenführer zu sein, entschädigt natürlich viel.

… personelle Veränderungen in der Winterpause:

Wir haben jetzt kurzfristig Tim Keinert (geht nach Scherpenberg) und Jan Stuber abgeben. Dann gab es noch den Abgang von Kevin Kolberg, sodass wir auf jeden Fall noch etwas machen werden. Bis jetzt ist aber noch nichts spruchreif. Wir sprechen mit mehreren Spielern. Zwei bis vier Neuzugänge könnten es nach meinem dafürhalten gerne werden.

… die Ziele für 2022:

Wenn man nach mehr als der Hälfte der Saison auf dem ersten Platz steht, dann beginnt die Rückrunde mit anderen Voraussetzungen. Die Spieler wissen, was sie zu tun haben. Wir werden intensiv arbeiten in der Vorbereitung. Wenn ich jetzt sage, dass wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen wollen, nimmt mir das keiner ab. Ohne zu wissen, was noch passieren kann, würde ich schon gerne nicht mehr weggehen von dem Platz.

… die Vorbereitung:

Wir haben bewusst keine Testspiel-Highlights gesetzt. Wir absolvieren auch nicht viele Testspiele. Am 17. Januar beginnt die Vorbereitung auf dem Platz. Die Spieler werden sich jetzt schon individuell vorbereiten, weil wir viele haben, die nicht zur Verfügung standen, sodass Programme in Eigenregie absolviert werden müssen. Wir spielen ausschließlich gegen gleichklassige Teams und Bezirksligisten. Am 6. Februar treten wir im Kreispokal an.