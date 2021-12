Der Acker bebt: Rücktritte bei der SV Hönnepel-Niedermörmter

Fußball-Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter muss sich für das neue Jahr 2022 ein neues Trainerteam geben. Der Chefcoach und sein Assistent sind zurückgetreten.

"Und der Acker bebt..", so heißt es auf der Homepage des Kultklubs SV Hönnepel-Niedermörmter aus Kalkar. Am Dienstag, 14. Dezember 2021, dürfte das Motto des Vereins wie die Faust aufs Auge passen: Denn Trainer Sven Schützek und sein Asisstent Gianni Giorri gaben ihre Rücktritte bekannt. Diese wurden auch vom Vorstand akzeptiert, so dass der Landesligist ab sofort ein neues Trainerteam sucht.

"Wir haben nach reiflicher Überlegung im Trainerteam entschieden, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt. Vielleicht kann ein Wechsel auf der Trainerposition die Spieler noch einmal kitzeln. Wir sind in den vergangenen Wochen leider nicht mehr so in die Spur gekommen, wie es geplant war", erklärt Sven Schützek, jetzt Ex-Trainer der SV Hö.-Nie., seinen Rücktritt gegenüber RevierSport. Schützek ergänzt: "Wir haben der Mannschaft nun das letzte Alibi genommen. Wir bedanken uns für zwei schone, vertrauensvolle Jahre bei der SV Hönnepel-Niedermörmter und wünschen dem Verein alles Gute für die Zukunft."

Kampf gegen einige Widrigkeiten

Schützek und Giorri hatten in den letzten Monaten mit einigen Widrigkeiten zu kämpfen. Immer wieder bremsten Coronafälle innerhalb der Mannschaft den regulären Trainingsbetrieb aus. Zudem gab es auch Probleme auf der Platzanlage. Im Kabinentrakt stand zeitweise kein warmes Wasser und keine Heizung zur Verfügung.

Zwei Jahre war Schützek als Cheftrainer in Kalkar tätig, davor war er schon für die U23 des Klubs verantwortlich und arbeitete einst auch unter Georg Mewes als Co-Trainer. Wer Schützeks Nachfolger "auf dem Acker" wird, ist noch offen.

Schützek und Giorri übergeben die SV Hönnepel-Niedermörmter auf dem drittletzten Tabellenplatz. Der neue Trainer wird versuchen müssen, den Klub vor dem Gang in die Bezirksliga zu bewahren.