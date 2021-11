SV Hö.-Nie.: Kein warmes Wasser, keine Heizung, keine Ergebnisse

Diese Saison hatten sich alle Beteiligten rund um den SV Hönnepel-Niedermörmter anders vorgestellt. Statt an die Tür der Ober- klopft der Klub an die der Bezirksliga.

Der Kult-Klub "vom Acker", die SV Hönnepel-Niedermörmter, befindet sich in einer Krise. Nicht nur sportlich, sondern auch infrastrukturell läuft es alles andere als rund in Kalkar.

Der SV Hö.-Nie. liegt nach zwölf Spielen und dem jüngsten 0:2 gegen den SV Scherpenberg auf einem Abstiegsplatz in der Landesliga Staffel 2 am Niederrhein.

RevierSport hat zu Wochenbeginn mit Sven Schützek, dem Trainer des SV Hönnepel-Niedermörmter gesprochen.

Sven Schützek, was ist nur los mit dem SV Hö.-Nie.?

Schützek: "Wir stehen in der Tabelle so weit unten, weil wir es derzeit nicht schaffen, über 90 Minuten eine konstante Leistung zu zeigen. Am Freitag waren die ersten 45 Minuten unterirdisch - zum wiederholten Male. Wir hätten da schon höher als nur 0:1 zurückliegen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir 20 ordentliche Minuten und sind gut im Spiel, in dieser Phase können wir das 1:1 machen. Aber 20 gute Minuten sind einfach zu wenig. Jeder Spieler muss sich da an die eigene Nase packen. So wird es schwer."

Dabei gibt der Kader eigentlich viel mehr her, oder?

"Die Enttäuschung ist nach so einem Spiel sehr groß, weil die Jungs einfach nicht über 90 Minuten das zeigen, was in ihnen steckt. Sicherlich haben wir auf dem Papier einen guten Kader und in Phasen zeigen die Jungs das auch, aber leider zu wenig und nicht konstant genug. Derzeit sind es zu viele Papiertiger, die wir hier haben! Es wird Zeit, dass die Spieler auf dem Platz gemeinsam zeigen, was in ihnen steckt."

Hinterfragt sich denn auch das Trainerteam, ob es alles richtig macht?

"Natürlich schauen wir im Trainerteam auch, ob wir das richtige Training anbieten, ob die Vorbereitung auf den nächsten Gegner passt. Das machen wir aber unabhängig vom Tabellenplatz. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass wir mit dieser Mannschaft die Klasse halten werden, dafür werden wir weiter hart und in Ruhe arbeiten."

Zu den sportlichen Problemen kommen auch infrastrukturelle hinzu...

"Die Zustände in der vergangenen Wochen waren einfach nur schlecht! Die ganze Woche hatten wir weder warmes Wasser noch funktionierte die Heizung. Ich habe live mitbekommen, wie die Verantwortlichen des Vereins versucht haben den Zustand zu ändern. Leider hat die Stadt es nicht geschafft in fünf Arbeitstagen den Zustand zu ändern oder zu verbessern. Es geht hier nicht nur um die Seniorenmannschaften, die Jugendmannschaften konnten auch nicht duschen. Da ist es für alle Sportler schwer sich auf den Sport zu konzentrieren. Das Risiko, dass die Spieler krank werden, weil sie kalt duschen oder ungeduscht nach Hause fahren, ist natürlich groß."

Aktuell spielt auch ihr bester Torjäger Marvin Ellmann (zwölf Spiele acht Tore) eine untergeordnete Rolle. Warum?

"Marvin hat aufgrund einer Grippe in den letzten 14 Tagen nur am Donnerstag voll trainieren können. Aus diesem Grund hat er am Freitag nicht von Beginn gespielt. Wir hoffen, dass er in der kommenden Woche voll trainieren kann und die Grippe komplett überstanden hat."