LL NR 3: Darum kann der Mülheimer FC nicht verlieren

Der neue Spitzenreiter in der Gruppe 3 der Landesliga Niederrhein heißt Mülheimer FC. RevierSport sprach mit Trainer und Spielern, um dem Erfolgsgeheimnis auf den Grund zu gehen.

Am neunten Spieltag der Landesliga Niederrhein Gruppe 3 krönte sich der Mülheimer FC unter der Leitung von Cheftrainer Hakan Katircioglu nach dem Spitzenspiel gegen die SpVgg Steele zum neuen Spitzenreiter. Durch den 2:1-Erfolg bleiben die Mülheimer als einziges Team der gesamten Landesliga weiterhin ungeschlagen und führen mit 19 Punkten die Tabelle an.

Nach Aussagen von Cheftrainer Katircioglu ist allen voran das „Wir-Gefühl” innerhalb der Mannschaft ausschlaggebend für die jüngsten Erfolge der Mannschaft. Das Team sei innerhalb des letzten Jahres zusammengewachsen und jeder Spieler stelle den Erfolg der Mannschaft über die eigenen individuellen Erwartungen und Ziele. „Ganz oben auf meiner Liste stehen Teamfähigkeit und Disziplin. Seit fünf Jahren predige ich das. Nur als Team ist man stark und das haben die Jungs dieses Jahr begriffen und auch verinnerlicht”, erklärte der Trainer gegenüber RevierSport.

„Wir halten alle zusammen”

Mittelfeldakteur Sahin Karabudak (25) - der beim 2:1-Erfolg gegen Steele das entscheidende Tor erzielte - ist bereits seit der A-Jugend Teil des Vereins. Karabudak betont vor allem den Wandel, den es in den letzten Jahren gegeben habe. Dieser ziehe sich durch den ganzen Verein: „Wir sind eine große Gemeinschaft und wir halten alle zusammen. Niemand meckert über den anderen, wenn er einen Fehler macht. Der harte Kern der Mannschaft spielt schon seit längerer Zeit zusammen und wenn neue Spieler dazukommen, fügen wir sie sehr gut in die Mannschaft ein. Es ist nicht mehr wie damals, als ich mit 18 Jahren in die erste Mannschaft kam. Damals wurde man von den Älteren abgestoßen und nicht ins Team integriert. Auch beim Training gab es hin und wieder einen dummen Spruch. Mittlerweile aber nehmen wir die jungen Spieler in unsere Mitte auf. Und man kann sagen, dass genau diese jungen Spieler für den Erfolg verantwortlich sind.”

Demirdere lobt Mülheimer Fans

Einer dieser jungen Spieler ist Burak Demirdere. Der 21-Jährige schoss im Topspiel gegen Steele das wichtige 1:0 für seine Mannschaft. Nach seinen Aussagen sind es die Fans, die dem FC in den letzten Wochen ordentlich Schubkraft beschert haben. „Die Fans fiebern alle mit und sorgen Woche für Woche für eine tolle Stimmung hier im Ruhrstadion. Das spornt uns alle unfassbar an”, erklärte der Verteidiger. Des Weiteren sei die Stimmung innerhalb der Mannschaft „einfach super” und „solange es so weiterläuft, kann es eigentlich nur gut werden”.

Um an die bisher erfolgreiche Saison anzuknüpfen, muss der Mühlheimer FC auch am kommenden 10. Spieltag alles in die Waagschale werfen. Für den Spitzenreiter geht es zum Auswärtsspiel am kommenden Spieltag zu BW Mintard.