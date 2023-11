Kreisliga B: RWE II diesmal nicht zweistellig, doch Marke von 100 Toren wurde durchbrochen

Rot-Weiss Essen zieht in der Kreisliga B1 Essen weiter einsam seine Kreise.

In der Kreisliga B Essen kann Rot-Weiss Essen den Sekt kaltstellen. Zu dominant tritt die Mannschaft von Trainer Stefan Lorenz auf. Die Planungen für die Kreisliga A können langsam aufgenommen werden.

Die Frage ist nur noch: Wann steigt RWE II auf und wer wird interner Torschützenkönig bei den Essenern? Lange sah es so aus, als ob sich Dominik Milazewski den Titel sichern würde.

Doch Emre Kilic kam furios auf und hat den Routinier aktuell überholt. Auch am Wochenende war Kilic wieder mehrfach erfolgreich. Beim 5:0 gegen den Tabellenfünften DJK TuS Essen-Holsterhausen II erzielte Kilic das 1:0 und das 3:0. Milaszewski traf zum 5:0. Zudem war Hamid Kuka mit einem Doppelpack erfolgreich.

Ein Blick in die Torjägerliste der Liga: Kilic führt sie mit 32 Treffern nach zwölf Partien an, Milazeswki kommt derzeit auf 26 Tore. Was noch auffiel am Wochenende. Die Essener haben die Marke von 100 erzielten Toren durchbrochen. Kuka kann sich das 100. Tor auf seine Fahne schreiben. Auch die 200 sollte RWE in der Saison noch erreichen.

Der Lohn bisher: Acht Punkte Vorsprung hat RWE mittlerweile auf die Ballfreunde Bergeborbeck auf Rang zwei. Die Ballfreunde gewannen am Sonntag mit 4:3 gegen DJK Juspo Essen-West.

Neuer Dritter ist SuS Haarzopf nach einem 3:0 gegen SG Essen-Schönebeck III. Da RWE II in einer eigenen Liga spielt, geht es nur darum, wer am Ende Zweiter wird.

Spannender geht es da im Keller der Tabelle zu. Die SG Essen-Schönebeck III ist Letzter mit sechs Punkten, davor gibt es dann aber vier Teams mit elf Zählern. Von denen Alemannia Essen II als einziges Team gewinnen konnte - 2:1 gegen DJK Adler Union Frintrop III.

Am torreichsten ging es derweil woanders zu. Bei der Partie RuWa Dellwig II - TGD Essen-West II fielen neun Tore - am Ende setzte sich der Gast nach einem 0:2-Rückstand mit 5:4 durch.