RWE: Zwei Neue Top-Stürmer für die Reserve - 204-Tore-Mann soll Platz eins sichern

Die Zweitvertretung von Rot-Weiss Essen will endlich raus aus der Kreisliga B. Dafür hat RWE II auch hochkarätige Verpflichtungen getätigt.

Seit drei Jahren, inklusive der abgebrochenen Corona-Saison 2020/2021, dümpelt die Zweitvertretung des Drittligisten Rot-Weiss Essen in der Kreisliga B herum. Im vierten Anlauf soll der Aufstieg in die Kreisliga A endlich realisiert werden.

"Das ist jetzt ein Muss. Da brauchen wir gar nicht drumherum zu reden. Wir haben zu viel Zeit in der Kreisliga B vergeudet. Aber dafür gibt es auch Gründe, die wir auch vor wenigen Tagen in einer ausführlichen Analyse mit Sportdirektor Christian Flüthmann sowie Trainer Stefan Lorenz aufgezählt haben", sagt Frank Kurth, RWE-II-Projektleiter.

Im ersten Jahr hatte der FC Stoppenberg gegenüber RWE II die Nase vorne, in der darauffolgenden Saison stoppte Corona die rot-weisse Reserve und zuletzt behielten der SV Borbeck und der VfB Frohnhausen II die Oberhand.

Nun wollen Kurth und Lorenz nichts mehr dem Zufall überlassen und haben auf dem Transfermarkt mit, für die Kreisliga B, fünf Hochkarätern nachgelegt. Die Stürmer Sam Soltani und Emre Kilic kommen vom SV Rhenania Bottrop, Leon Willems wechselt vom SV Schonnebeck an die Hafenstraße und Burak Bahdir (VfB Frohnhausen) sowie Maurice Müller (SV Burgaltendorf) haben sich ebenfalls dem Lorenz-Kurth-Team angeschlossen. Zudem wurde auch Abou Touré von Alemannia Essen verpflichtet.

Auch wir müssen einiges tun, um hochzukommen. Zur neuen Saison sind wir super aufgestellt. Frank Kurth

"Das sind alles gute Spieler. Wir haben aber nicht nur auf die Qualität sondern auch die Mentalität geachtet. Denn in unserer Analyse waren wir uns einig: Wir sind nicht an der Qualität gescheitert. Es hat an Mentalität gemangelt. Im ersten Jahr konnten wir den Vorsprung gegenüber Stoppenberg nicht ins Ziel bringen. Im letzten Jahr haben wir Punkte liegen lassen, die wir nie liegen lassen dürfen. Das wird uns in dieser Form nicht mehr passieren. Da sind wir uns sicher. Wir wollen und müssen jetzt einfach eine Etage hoch!", betont Kurth.

Einen Rückschlag musste RWE II bereits hinnehmen. Denn Neuzugang Sam Soltani, der in 176 Einsätzen im Seniorenbereich auf 105 Treffer kommt, zug sich im Testspiel gegen Arminia Lirich (1:5) einen Kahnbeinbruch im Fuß zu. "Ich wusste gar nicht, dass es diese Verletzung gibt. Normalerweise kenn ich einen Kahnbeinbruch nur in der Hand. Sam wird uns lange fehlen", berichtet Kurth.

Dass RWE II für Spieler wie Soltani oder Kilic, der in 221 Spielen bisher satte 204 (!) Buden erzielen konnte, auch Geld in die Hand genommen hat, will Kurth gar nicht verneinen.

Die RWE-Torwartlegende erklärt: "Es gibt auch andere Kreisliga-B-Mannschaften, die Geld bezahlen. Der SV Borbeck hat sein Ziel auch nicht nur damit erreicht, weil er seine Spieler mit Bratwurst und Brötchen belohnte. Sie haben sieben Jahre gebraucht, um aus der Kreisliga C in die Kreisliga A zu kommen. Der VfB Frohnhausen hat mit starker Unterstützung von Issam Said den Wiederaufstieg gepackt. Der FC Stoppenberg verpflichtete seinerzeit noch einen Oberligaspieler wie Bartosz Maslon nach. Auch wir müssen einiges tun, um hochzukommen. Zur neuen Saison sind wir super aufgestellt."

Rot-Weiss Essen II spielt erstmals am 11. August gegen den SC Werden-Heidhausen III um Kreisliga-B-Punkte 2023/204.