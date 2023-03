Nach RWE-II-Pleite: Nächster Rückschlag für SV Borbeck - Bester Spieler wechselt in Bezirksliga

Bittere Tage für den SV Borbeck! Wenige Tage nach der 0:2-Niederlage im Topspiel gegen Rot-Weiss Essen II verlieren die Borbecker auch ihren besten Spieler.

Erst am vergangenen Sonntag hatte der SV Borbeck vor 320 Zuschauern das Kreisliga-B-Topspiel gegen Rot-Weiss Essen II mit 0:2 verloren. Die Enttäuschung an der Prinzenstraße war groß. Auch ärgerte es die Borbecker, dass RWE II mit Raphael Koczor einen Torwart aus dem Drittliga-Kader einsetzte.

Nun muss der Traditionsklub einen weiteren Rückschlag verdauen: Denn Timo Lindemann, Dreh- und Angelpunkt in der Borbecker Offensive, verlässt den B-Ligisten zur neuen Saison 2023/2024.

Der Ex-Frintroper Lindemann schließt sich zum 1. Juli dem Bezirksligisten DJK Sportfreunde Katernberg an.

"Bei der diesjährigen Winter-Hallen-Runde gab es ein Gespräch mit Sascha Fischer und Marcel Ertmer. Dabei war ich vom Plan, den Katernberg für die kommenden Jahre hat, sehr begeistert. Das hat mich gereizt und ich habe auf jeden Fall richtig Bock darauf. Das Potential in der Mannschaft und im Verein ist ohne Zweifel da", erklärt der 29-Jährige seinen Wechsel an den Meerbruch. Und im Katernberger Team spielen mit Julian Fischer sowie Kevin Zamkiewicz auch zwei seiner besten Freunde.

Bevor Lindemann ab dem kommenden Sommer die Katernberg verstärken wird, liegt für ihn der Fokus natürlich bei seinem jetzigen Verein SV Borbeck, mit dem er derzeit den Aufstieg in die Kreisliga A anpeilt. Doch das Interesse an Katernberg ist jetzt schon groß. Lindemann erklärt: "Bei vollem Fokus auf das eigene Team, schaue ich mir auch Ergebnisse und Tabellen anderer Ligen, von Kreisliga C aufwärts, an. Natürlich schaue ich jetzt auch verstärkt auf Katernberg. Ich bin in naher Zukunft Teil davon, da interessiert es mich umso mehr."

Auf die hypothetisch gestellte Frage, ob es nicht toll wäre, von einem Aufsteiger zum anderen Aufsteiger zu wechseln, antwortete Lindemann: "Das würde mich am meisten freuen und die Landesliga wäre schön. Aber, wenn es dieses Jahr damit nicht klappen sollte, ist es auch nicht schlimm. Dann greifen wir nächstes Jahr zusammen an! Landesliga wäre schön, aber keine Voraussetzung für meinen Wechsel." Zur Erinnerung: Die Katernberger liegen aktuell auf Platz drei in der Bezirksliga und nur sieben Punkte hinter Spitzenreiter SG Schönebeck. Und Borbeck steht auf dem 2. Tabellenplatz in der Kreisliga B.

Katernbergs Co-Trainer Ertmer, der seinen Beitrag zu diesem Transfer beitrug, freut sich auf den neuen Mann. "Timo ist ein dribbelstarker und schneller Spieler. Wir freuen uns auf Timo, mit dem wir nicht nur einen sehr guten Spieler, sondern auch einen sehr guten Typ dazu gewinnen, der auch zu Katernberg passt."