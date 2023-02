Kreisliga B: Rot, Profitorwart - Sieg von RWE II im Topspiel in Borbeck hatte viel zu bieten

Das Kreisliga B-Topspiel zwischen dem SV Borbeck und Rot-Weiss Essen II hatte einiges zu bieten. Nach dem 2:0 für RWE ist der Aufstiegskampf noch spannender.

Die Ausgangslage in der Kreisliga B1 in Essen war vor dem Topspiel klar. Der SV Borbeck führte die Tabelle an, Rot-Weiss Essen II musste als Dritter in Borbeck siegen, um weiter Chancen im Aufstiegskampf zu haben. Und RWE gewann mit 2:0 (1:0).

Um die Chance zu nutzen, weiter um den A-Liga-Aufstieg zu spielen, bediente sich RWE einer Möglichkeit, die es in der Kreisliga so eher seltener gibt. Denn RWE kam mit einem Profitorwart im Gepäck.

Der 34-jährige Raphael Koczor, Nummer drei in der 3. Liga bei RWE, stand im Tor des B-Ligisten. Koczor hatte zuvor in seiner Karriere 40 Drittliga-Spiele für Carl Zeiss Jena und Rot Weiss Ahlen absolviert.

Nun hütete er im Spitzenspiel der Kreisliga das Tor. Und nach 38 Minuten konnte man erahnen, dass er vielleicht noch in den Mittelpunkt rücken würde. Denn zu dem Zeitpunkt sah Essens Mirco Selle die Rote Karte. Er soll den Linienrichter mit den Worten "halt die Fresse" beleidigt haben.

RWE war zu dem Zeitpunkt also mit zehn Mann, aber trotzdem mit der Pausenführung. Denn Dominik Milaszewski traf kurz vor der Halbzeit zum 1:0 für den Gast. Er behauptete sich stark im Eins-gegen-Eins und konnte auf dem Weg zum gegnerischen Sechzehner nicht gestoppt werden. Von der Strafraumgrenze nahm er Maß und schlenzte die Kugel mit dem linken Fuß in den linken oberen Winkel.

Nach dem Seitenwechsel erwartete man wütende Hausherren, doch die Borbecker kamen nicht wirklich zum Zug. RWE hatte das Spiel lange auch in Unterzahl im Griff, Koczor musste selten eingreifen.

In der 85. Minute dann die Entscheidung durch Emre Ilhan, der das 2:0 für RWE erzielte. Ilhan wurde im Rückraum von seinen Gegenspielern vergessen und kam ungestört aus halbrechter Position im Strafraum zum Schuss. Das 2:0 war gleichzeitig auch das Endergebnis.

Mit Blick auf die Tabelle konnte RWE auf drei Punkte an Borbeck rankommen. Neuer Tabellenführer ist der VfB Frohnhausen II, der 4:2 bei DJK Juspo Essen West gewann und fünf Punkte vor Essen liegt und zwei vor dem SV Borbeck.

In der kommenden Woche trifft der SV Borbeck auf TGD Essen-West II (Platz zwölf), RWE spielt gegen DJK TuS Essen-Holsterhausen II (Platz neun) und Spitzenreiter Frohnhausen II trifft auf Tura 86 Essen (Platz 14). Alle Partien finden am Sonntag statt.