„Höchst peinlich“: Klartext von Borbeck-Trainer nach Profi-Einsatz bei RWE II

Rot-Weiss Essen II spielte im Topspiel der Kreisliga B gegen den SV Borbeck mit Profi-Keeper Raphael Koczor im Tor. SVB-Coach Kevin Betting hatte eine deutliche Meinung zu dieser Entscheidung.

Der SV Borbeck musste im Kreisliga-Kracher zum Restrundenauftakt gegen die 2. Mannschaft von Rot-Weiss Essen eine Niederlage einstecken. Das Team von Trainer Kevin Betting verlor mit 0:2 (0:1) an der heimischen Prinzenstraße vor rund 300 Zuschauern gegen die RWE-Reserve.

Dadurch rutschten die Borbecker von der Tabellenspitze, da sich der vorige Tabellenzweite VfB Frohnhausen II mit einem 4:2-Erfolg bei DJK Juspo Essen West am SVB vorbeischob.

Gegen eine RWE-Reserve, die mit ehemaligen Regional- und Oberligaspielern gespickt auflief, hatte die Betting-Elf alle Hände voll zu tun. „Wir haben eigentlich ganz gut verteidigt. Gerade bei der Offensivqualität von RWE mit Marius Topolko und Dominik Milaszewski haben wir den Gegner eigentlich gut vom Tor weggehalten. Aber dann hat der Domme Milaszewski einen goldenen Moment und knallt die Kugel von der rechten Seite links oben in den Knick. Da machst du halt nicht viel in dem Moment“, beschrieb Betting den Führungstreffer für RWE II nach gut einer halben Stunde.

Als wenig später RWE-Spieler Mirco Selle mit glatt Rot vom Platz flog, ging noch einmal ein Ruck durch die Borbecker Mannschaft, die allerdings auch im zweiten Durchgang nicht mehr rankam und am Ende die zweite Saisonniederlage einstecken musste. „Wir hatten zwar einen Mann mehr, sind aber nicht zwingend genug nach vorne gekommen. Unser Offensivspiel war einfach nicht gut“, konstatierte Betting.

Zur Tatsache, dass die Kreisliga-Reserve von RWE mit Drittliga-Keeper Raphael Koczor antrat, bezog Betting nach Spielende deutlich Stellung und sprach Klartext: „Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die zweite Mannschaft von RWE kein sympathisches Projekt ist, wenn man hier im Kreisliga B-Spiel mit einem Drittliga-Torwart auflaufen muss. Das müssen die Verantwortlichen wissen. Ich finde das höchst peinlich, um das mal so zu sagen. Jetzt haben wir hier gegen eine halbe Regionalliga-Mannschaft mit Drittliga-Torwart verloren. Von daher fühlt sich das natürlich nicht cool an. Das hat mit Amateur-Fußball wenig zu tun. Aber am Ende des Tages sind wir immer noch drei Punkte vor der Truppe und RWE muss erstmal alles gewinnen.“