Kreisliga B: SuS Haarzopf-Stürmer - 14 Tore beim 18:3, da freuen sich auch soziale Projekte

Ein Doppelpack oder ein Hattrick sind für viele Stürmer etwas ganz besonderes. Manchmal gelingt einem Stürmer sogar ein Viererpack, vierzehn Treffer in einem Spiel sind allerdings auch im Amateurfußball eine absolute Rarität.

Das gelang am vergangenen Spieltag der Kreisliga B Gruppe 1 dem Essener Marc Enger beim 18:3-Sieg der zweiten Mannschaft des SuS Haarzopf über die zweite Mannschaft von Alemannia Essen.

"Das war ein absolut verrückter Tag. Sowas hab ich auch noch nicht erlebt. Ich muss allerdings auch ein Lob an meine Mitspieler aussprechen. Ich wurde in dem Spiel sehr gut gefüttert."

Enger hat eine sehr erfolgreiche Karriere im Essener Amateurfußball hinter sich. Er hat in der Vergangenheit mehrere Saisons sowohl in der Landesliga Niederrhein als auch in der Oberliga Niederrhein geknipst, bevor er sich 2020 entschied, zurück zu seinem Heimatverein SuS Haarzopf zu wechseln.

"Ich habe damals vor zwei Jahren aus gesundheitlichen Gründen bei der SpVg Schonnebeck aufgehört. Es war für mich eine Herzensangelegenheit zu dem Verein zu wechseln, bei dem ich fußballerisch meine ersten Schritte machte. Es war eine Umstellung, wieder Kreisliga zu spielen. Aber heute spiele ich hier wieder mit vielen meiner alten Weggefährten."

SuS Haarzopf ist regional bekannt für sein Engagement für soziale Projekte. Mit jedem Tor fließt Geld an den guten Zweck. Das ist für die Spieler oftmals auch ein Grund, von höherklassigeren Vereinen in die Kreisliga zu gehen. "Für jedes erzielte Tor spenden wir 20 Euro an einen guten Zweck. Dadurch haben die vierzehn Tore am vergangenen Wochenende natürlich noch besser geschmeckt. Fast alle aus unserer zweiten Mannschaft kicken hier hauptsächlich für den guten Zweck. Die Atmosphäre ist super, jeder hat hier Bock zu spielen."

Langfristig gibt es aber durchaus auch Ambitionen für den Goalgetter von Haarzopf. "Mittelfristig wollen wir mit der ersten Mannschaft wieder in die Bezirksliga. Dieser Verein hat das verdient, höher zu spielen."