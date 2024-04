Kreisligist SV Borbeck hat bereits sechs Transfers für die kommende Saison eingetütet. Trainer Kevin Betting zeigt sich stolz.

Vor knapp drei Wochen berichtete RevierSport, dass sich der Essener A-Ligist SV Borbeck für die nächste Saison mit Marcel Schlomm und Nils Thiesling verstärkt. Nun hat der Verein, der in der Liga um den Klassenerhalt kämpft, vier weitere Neuzugänge verpflichtet: Im Sommer 2024 wechseln Esad Morina, Arton Xhemajli, Raschid Marcel El-Damen und Daniel Munoz Talavera in den Prinzenpark.

Borbecks Trainer Kevin Betting freut sich auf die neuen Spieler, die vor allem mehr Erfahrung in den jungen Kader bringen sollen: "Bei uns drückt der Schuh vorne aufgrund der fehlenden Erfahrung. Da haben wir mit Schlommi schon einen Knaller-Transfer getätigt. Mit Esad und Arton kommt noch mal geballte Erfahrung, Abgezocktheit, aber auch Lockerheit vorm Tor dazu. Bei beiden müssen wir nach der langen Fußballpause schauen, wie schnell die Jungs fit werden und die Körper mitmachen, aber wenn wir das schaffen, dann haben wir echte Maschinen in der Offensive."

Betting weiter: "El-Damen wird uns mit seiner Ruhe und Gelassenheit in brenzligen Situationen sowie seiner Führungsstärke richtig guttun. Auch da drückt in dieser Saison ein bisschen der Schuh, gegen jeden Widerstand bedingungslos anzukämpfen. Daniel ist ein Flügelflitzer und marschiert mit hohem Elan 90 Minuten lang. Er haut sich überall rein und opfert sich für sein Team. Seine Emotionalität wird uns ebenfalls sehr guttun."

Zum Transfer des 34-jährigen El-Damen, der vom Liga-Konkurrenten RuWa Dellwig nach Essen-Borbeck wechselt, hat der Trainer sogar eine Anekdote parat:

"Wir haben zusammen Abi gemacht. Aufgrund meiner Kniehistorie war abzusehen, dass er wesentlich länger spielen wird als ich. Wir hatten uns deshalb versprochen, dass wir als Trainer/Spieler zusammenarbeiten wollen. Dass es so lange dauert, hätte ich nicht gedacht, aber Elle ist noch fitter als beim Abiball und kann locker noch fünf Jahre spielen."

Ex-Schalke-Talent Morina wechselt in den Prinzenpark

Der größte Transfercoup ist jedoch die Verpflichtung von Esad Morina. Er galt früher als eines der größten Sturmtalente Deutschlands und spielte in der Jugend über fünf Jahre für Schalke 04, ehe er zur TSG Hoffenheim und zum FC St. Pauli wechselte.

Für Schalke schoss er zwischen der U15 und U19 in 58 Spielen 34 Treffer, beim FC St. Pauli war der Stürmer in der A-Junioren-Bundesliga zehnmal in neun Partien erfolgreich. Damals lehnte der heute 27-Jährige sogar ein Profiangebot der Hamburger ab. In Hoffenheim spielte er unter dem aktuellen Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Seit fast zweieinhalb Jahren ist Morina ohne Verein, um sich mehr auf seinen Job konzentrieren zu können. Zuvor spielte er unter anderem in der Oberliga (26 Spiele, 17 Tore) und Landesliga (17 Spiele, 8 Tore).

Ich kann allen Prinzen versprechen, dass sich niemand um unseren SV Borbeck Sorgen machen braucht – unabhängig von der Liga. Kevin Betting.

Eine Sache ist klar: Borbeck wird für die kommende Saison eine schlagkräftige Mannschaft stellen, auch wenn der Aufsteiger momentan in der Kreisliga A auf einem Abstiegsplatz steht. Das versichert auch Chefcoach Betting: "Ich kann allen Prinzen versprechen, dass sich niemand um unseren SV Borbeck Sorgen machen braucht – unabhängig von der Liga."