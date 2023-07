Lösort - MSV: Zuschauer-Ärger, 0:26-Desaster! Das sagt der Kreisliga-Trainer

A-Ligist DJK Lösort Meiderich ist am Sonntagmittag beim MSV Duisburg mit 0:26 unter die Räder geraten. Trainer Mladen Kovacic wollte das Ergebnis nicht überbewerten.

Eigentlich hatte das Jubiläumsspiel zwischen der DJK Lösort Meiderich und dem MSV Duisburg (0:26) schon vor zwei Jahren stattfinden sollen.

Als der Klub 2021 sein 100-jähriges Bestehen feierte, machte die Corona-Pandemie dem größten Spiel der Vereinsgeschichte allerdings einen Strich durch die Rechnung. Weil die Zebras nicht auf Kunstrasen spielen wollten und der Aufwand auf der eigenen Anlage zu groß geworden wäre, wurde die Partie an die Westender Straße verlegt.

Nur 1.000 Zuschauer waren vom Ordnungsamt zugelassen. Besonders ärgerlich: Als die Zahl erreicht war, ließen die Ordner niemanden mehr auf die Anlage. Die Folge: Einige Fans, die sogar im Vorfeld eine Karte geordert hatten, kamen nicht mehr rein. Die zehn Euro waren umsonst investiert.

Dass seine Mannschaft vom Drittligsten (fünf Spielklassen höher) 26 Tore eingeschenkt bekam, sah Trainer Mladen Kovacic kurz nach dem Spiel entspannt. Torsten Ziegner wollte, dass seine Mannschaft keinen Gang zurückschaltet, ein Lösorter schrie deswegen von der Tribüne eine Viertelstunde vor Schluss schon: „Torsten, reicht jetzt!“ Zu diesem Zeitpunkt fiel gerade das 24:0.

„Klar will keiner so hoch verlieren. Für die Jungs war es trotzdem ein großes Highlight, weil viele auch selbst MSV-Fan sind. Wir hatten auch einige Spieler aus der zweiten und dritten Mannschaft dabei. Wichtig ist, dass alle Spaß hatten und sich auf beiden Seiten niemand verletzt hat. Ich habe vom MSV auch nichts anderes erwartet. Sie sind Profis und sollten auch in solchen Spielen immer voll durchspielen. Das war schon richtig“, sagte Kovacic.

Die Lösorter hatten sich im Vorfeld nichts vorgenommen, weder eine gewisse Anzahl an Gegentoren, noch wie der letzte Duisburger A-Liga-Gegner aus Duissern, selbst ein Tor zu erzielen. „Ich habe einfach gesagt, spielt Fußball. Wir hatten auch erst ein Training und fangen am 13. August erst mit der nächsten Saison an. Unsere Torhüter haben ihre Sache sehr gut gemacht“, ergänzte Kovacic.

Nach einer Saison mit vielen Personalproblemen ist die DJK dem Abstieg in die Kreisliga B nur knapp von der Schippe gesprungen. Im kommenden Jahr geht es für Lösort in der Kreisliga A2 im Kreis Duisburg/Mühlheim/Dinslaken deshalb auch nur um den Klassenerhalt.