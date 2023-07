Essen: Ehemaliger Oberligaspieler wird Kreisliga-A-Trainer

Die SG Schönebeck, Aufsteiger in die Landesliga, hat einen neuen Cheftrainer für die Kreisliga-A-Reserve vorgestellt.

Er ist nicht nur ein Unternehmer, sondern nach wie vor auch ein richtig guter Fußballer: So stellt die SG Schönebeck ihren neuen Trainer der Kreisliga-A-Zweitvertretung vor.

Silvain Wirkus wird nämlich ab sofort für die Reserve des Landesligisten verantwortlich sein. Aufstieg in die Landesliga, Aufstieg in die Bezirksliga sowie Meister in der Bezirksliga und Kreisliga: Diese Erfolge stehen in der Vita als aktiver Spieler.

Nach den Jugendvereinen Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Oberhausen und ETB Schwarz-Weiß Essen ging es über die Stationen ETB SW Essen (Oberliga), Vogelheimer SV (Landesliga), Blau-Weiß Mintard (Bezirksliga) und SG Schönebeck (Kreisliga A) durch alle regionalen Bereiche des hiesigen Amateurfußballs. Nun ist Zeit für Wirkus' erste Trainerstation.

"Ich werde mich h in erster Linie um die Weiterentwicklung der Spieler kümmern, aber auch den Blick in der Kreisliga A auf die oberen Tabellenränge richten. Das Ganze soll in enger Abstimmung mit der Ersten in der Landesliga erfolgen", sagt Wirkus, der mit nur 29 Jahren schon ein eigenes Restaurant führt. In der vergangenen Saison belegte die SGS-Reserve Platz sechs.

Sven Tappeser, Sportlicher Leiter des Landesligisten von der Ardelhütte, freut sich sehr, dass der ehemalige Oberligaspieler Wirkus die Aufgabe übernommen hat: "Silvain kennt den Verein und seine Strukturen. Dass er jetzt seine sportliche Karriere als Trainer unserer Zweiten fortsetzt, ist einfach eine tolle Sache. Wir sind überzeugt, dass ihm das zusammen mit seinem Co-Trainer Michel Jondral gut gelingen wird."

Wirkus nahm vor sechs Jahren bei "Love Island" teil

Vor sechs Jahren war der heutige SGS-II-Trainer auch im TV zu sehen. Im Reality-TV bei "Love Island". Wirkus sagte damals: "Als ich mein Handy nach den acht Tagen angemacht habe, hatte ich über 12.000 Nachrichten. Das ist unfassbar. Ich habe viel Zuspruch erhalten, weil ich mich in der Sendung nicht verstellt habe. Bei Instagram habe ich nun zehnmal so viele Leute, die mir folgen. Nicht schlecht." Jetzt hofft er auf viele Gratulationen nach den ersten Siegen mit der SG Schönebeck II in der Kreisliga A.