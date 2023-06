Mülheim: A-Ligist präsentiert einen Bezirksliga-Aufstiegstrainer als neuen Coach

Nur wenige Tage nach dem Abgang des Cheftrainers in die Bezirksliga hat der SC Croatia Mülheim einen neuen Coach gefunden.

Daniele Autieri, der zur neuen Saison fest als Trainer des SC Croatia Mülheim eingeplant war, verabschiedete sich kurzfristig in Richtung des ambitionierten Bezirksligisten Mülheimer SV 07. RevierSport berichtete.

Plötzlich stand der SC Croatia ohne Coach da. Doch das dauerte nur wenige. Tage. Am Sonntag, 11. Juni, präsentierte der Croatia-Sportchef Efe Özkan einen Autieri-Nachfolger.

"Wir haben Erol Kücükarslan von SuS 21 Oberhausen verpflichtet. Man kann sagen, dass uns Daniele Richtung Bezirksliga verlassen hat und wir nun mit einem Bezirksliga-Trainer reagier haben. Denn Erol ist der Aufstiegstrainer der 21er, die bekanntlich hochgegangen sind. Für uns ist das wirklich eine richtige gute Sache. Ich freue mich, dass sich Erol für uns entschieden hat", berichtet Özkan gegenüber RevierSport.

Croatia Mülheim ist ein ambitionierter A-Ligist und will mit dem neuen Trainer in der nächsten Saison angreifen. Immerhin hatten die "Schachbretter" schon die abgelaufene Serie auf Platz drei beendet. "Was will man dann als nächstes Ziel ausgeben? Natürlich wollen wir jetzt Meister werden und aufsteigen. Wir wollten das mit Daniele schaffen und jetzt versuchen wir es eben mit Erol. Man kann sagen: Ein neuer Trainer, aber das alte Ziel bleibt bestehen", erklärt Özkan.

Dass sein Kumpel Autieri, der ihn zu den Kroaten gelockt hatte, nun weg ist, macht Özkan keineswegs sauer. "Ach, nein. Ich gönne es Daniele. Er soll es beim MSV 07 versuchen. Am Ende werden die Ergebnisse zeigen, ob er eine richtige oder doch die falsche Entscheidung getroffen hat", betont Özkan, der vom SC 1920 Oberhausen in den letzten Monaten zum SC Croatia Mülheim gewechselt war.

Der 32-jährige Özkan, der nicht nur Croatia-Sportchef sondern auch Torwart ist, ergänzt: "Wir sind mit unserer Kaderplanung auch schon sehr weit fortgeschritten. Wir schauen uns noch ein bis zwei Spielern mit Bezirksliga-Erfahrung um."

Die Zu- und Abgänge des SC Croatia Mülheim in der Übersicht:

Zugänge: Fatlum Xhema (Bader SV), Milan Macar (VfB Speldorf), Efe Özkan (SC 1920 Oberhausen), Sanid Fazlić (Sarajevo Oberhausen), Levent Cakmak, Mert Kaya (beide Arminia Lirich), Emre Katircioglu, Mert Katircioglu (beide RW Mülheim)

Abgänge: Ante Markota (zieht nach Bosnien-Herzegowina), Kenan Kaltak (zieht nach Wien, Studium), Miro Nottelmann, Nico Nottelmann, Mateo Babic (alle Karriereende)