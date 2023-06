Mülheimer SV 07: Bezirksligist holt Kapitän von Oberliga-Aufsteiger und stellt neuen Trainer vor

Nur wenige Tage nach dem letzten Spieltag gibt es beim Mülheimer SV 07 einen Trainerwechsel. Auch ein Kapitän, der mit seiner Mannschaft in die Oberliga aufgestiegen ist, kommt.

Veränderungen beim Mülheimer SV 07: Dimitri Steiniger wird den Verein verlassen und das Traineramt an Daniele Autieri weitergeben. Steininiger soll Co-Trainer in der U19 des MSV Duisburg werden, Autieri wechselt von Croatia Mülheim zum MSV 07.

"Als klar war, dass Dimitri Steininger den Verein verlässt, hat mich Sportchef Justin Grepl kontaktiert. Ich hatte sehr gute Gespräche mit ihm. Doch es hat eine Zeit gedauert, bis ich eine Entscheidung getroffen habe. Denn ich hatte Croatia ja schon für die neue Saison zugesagt. Normalerweise halte ich auch mein Wort. Aber in diesem Fall musste ich auch mal an mich denken und diese große Chance bei einem ambitionierten Bezirksligisten wahrnehmen", erklärt Autieri gegenüber RevierSport.

Im einwöchigen Italien-Familienurlaub sei die Entscheidung gefallen, verrät Autieri: "Als wir gelandet sind, wusste ich: Ich mach's! Mit Croatia ist auch alles sauber gelaufen und die Leute haben Verständnis für meine Entscheidung."

Mit Alessandro Vergaro bekommt Autieri auch Verstärkung. Vergaro, der zuletzt beim Duisburger SV 1900 arbeitete, wird als Co-Trainer fungieren. Vergaro bringt auch DSV-U19-Innenverteidiger Gracjan Adamowicz mit nach Mülheim. "Dass Alessandro Co-Trainer ist, steht aber nur auf dem Papier. Ich verstehe mich immer als Team. Wir werden ein Trainer-Team bilden", betont Autieri. Zu diesem Team wird auch Torwarttrainer Dirk Roenz gehören.

Zum Kader um Torjäger Marvin Ellmann, der in 30 Spielen 34 Treffer markierte, wird in Zukunft auch Sandro Garcia gehören. Der 28-jährige war bislang Kapitän des Mülheimer FC 97, der bekanntlich Landesliga-Meister wurde und in die Oberliga aufstieg. "Das ist natürlich ein richtiger guter Mann für uns, der die Mannschaft verstärken wird", freut sich Autieri.

Mit sechs Punkten Rückstand auf Meister und Aufsteiger VfB Speldorf beendete der MSV 07 die Saison 2022/2023 auf Platz drei. Was ist in 2023/2024 drin? Autieri antwortet: "Wir müssen erst einmal schauen, in welche Bezirksliga-Gruppe wir eingeteilt werden. Aber klar ist auch, dass wir keine Leistungsträger verloren haben. Im Gegenteil: Die Mannschaft wurde verstärkt. Wir sind ambitioniert und wollen in naher Zukunft auf jeden Fall in die Landesliga aufsteigen!"