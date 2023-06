Kreisligist SC Frintrop hat sieben Zugänge für die kommende Spielzeit präsentiert – darunter auch sehr namhafte Spieler.

In der Kreisliga A Essen Gruppe eins krönte sich der SuS Haarzopf II zum Meister, verzichtete allerdings freiwillig auf den Aufstieg. Deshalb treffen der SC Türkiyemspor und RuWa Dellwig in einem direkten Entscheidungsspiel um den Bezirksliga-Aufstieg am Sonntag (15 Uhr) in Katernberg aufeinander.

Zeitnah in die Bezirksliga zurückkehren möchte auch der SC Frintrop. Im ersten Jahr nach dem Abstieg stand in der Endabrechnung ein solider fünfter Rang zu Buche. Für eine bessere Platzierung ließ der SCF zu viele Punkte gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenregion liegen und auch die Chancenverwertung war nicht effektiv genug.

Für die Saison 2023/24 präsentierte Trainer Kevin Voss nun sieben Zugänge. Die Brüder Samir und David Laskowski sowie Julian Ott und Jan Wirth wechseln vom VfB Frohnhausen an den Schemmannsfeld.

Vor allem Samir Laskowski ist ein Transfercoup des Kreisligisten. Der 34-Jährige absolvierte schon 73 Partien in der Landesliga. "Von Samir erhoffe ich mir, dass er Führungsaufgaben übernimmt. Auch sein Bruder David ist ein Mentalitätsspieler, der viel Erfahrung mitbringt. Julian Ott und Jan Wirth kenne ich ebenfalls schon lange aus gemeinsamen Frohnhauser Zeiten", erklärte Voss.

Mit Kosta Moraitis verpflichtete Frintrop zudem einen jungen Defensivspieler von Blau-Weiß Oberhausen. Dazu kommen noch zwei erfahrene Akteure. Der 42-jährige Alassane Ouédraogo und der 35-jährige Ludwig Kofo Asenso schließen sich ebenfalls den Frintropern an.

Das sind sehr erfahrene, menschlich hervorragende Jungs, die in ihrem Fußballerleben schon viel mitgemacht haben. Sie werden uns sehr guttun, gerade in den knappen Spielen, und uns bei unserer Mission Aufstieg helfen. Kevin Voss.

Der Name Ouédraogo dürfte vielen Fans ein Begriff sein. In seiner Karriere absolvierte er drei Bundesliga- und 70 Zweitliga-Partien für den 1. FC Köln, Rot-Weiß Oberhausen und TuS Koblenz. Auch für Rot-Weiss Essen spielte der 62-fache Nationalspieler von Burkina Faso ein halbes Jahr (2010). Asenso, der aktuell als Talent Scout für Schalke 04 tätig ist, kann auch viel Erfahrung vorweisen und auf 85 Oberliga-Spiele zurückblicken.

Voss freut sich auf das Duo: "Das sind sehr erfahrene, menschlich hervorragende Jungs, die in ihrem Fußballerleben schon viel mitgemacht haben. Sie werden uns sehr guttun, gerade in den knappen Spielen, und uns bei unserer Mission Aufstieg helfen. Der Kontakt kam über unseren Co-Trainer Mouelle zustande."