Kreisliga: Spannung am Wochenende - die Entscheidungsspiele im Überblick

Entscheidungsspiele im Kreis Essen. Zwei Aufsteiger in die Bezirksliga stehen fest. Durch einen Meister-Rückzug kommt es aber nicht zu einer Vize-Relegation.

Zum Ende der Saison 2022/23 stehen im Fußballverband Niederrhein (FVN) immer noch einige Entscheidungsspiele aus. So auch im Fußballkreis Essen. Durch den Verzicht eines Kreisliga-A-Meisters kam Bewegung in die Relegation um den Aufstieg in die Bezirksliga.

Am Sonntag feierte der SuS Haarzopf II ausgelassen die Meisterschaft in der Kreisliga. Das Aufstiegsrecht wird aber nicht wahrgenommen, da die erste Mannschaft ebenfalls die eigene Staffel gewann und in der nächsten Saison in der Bezirksliga auflaufen wird. Das hat Auswirkungen auf die Relegation.

Dem Fußballkreis Essen stehen drei Aufstiegsplätze für die Bezirksliga zu: Die beiden Meister der Gruppen 1 und 2 sowie eine Relegation zwischen den Vizemeistern. Dieser entgeht der Zweiplatzierte TGD Essen-West durch den Rückzug von SuS Haarzopf II und steigt direkt auf.

Kreisliga A: Doppel-Meisterschaft von SuS Haarzopf

Zwei Aufsteiger stehen also schon fest. Wer das Trio komplettiert, entscheidet sich am kommenden Wochenende. Statt einer Vizemeister-Relegation kommt es dabei zu einem entscheidenden Ligaduell zwischen Türkiyemspor Essen und RuWa Dellwig aus Gruppe 1.

Dort stehen die beiden punktgleich hinter SuS Haarzopf II auf den Plätzen zwei und drei. Die Regeln des Fußballkreises Essen besagen, dass es in so einem Fall ein Entscheidungsspiel gibt. Zu diesem kommt es am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr auf der Anlage der DJK Sportfreunde Katernberg.

Am selben Tag stehen neben dem Aufstiegsspiel zur Bezirksliga im Kreis Essen ein weiteres Entscheidungsspiel aus. Der TC Freisenbruch und NK Croatia Essen kämpfen im direkten Duell um den Verbleib in der Kreisliga A (Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr). Währenddessen konnte Fortuna Bredeney den Aufstieg in ebendiese bereits am Mittwoch durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen die DJK Blau-Weiß Mintard II feiern.