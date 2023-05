Der SuS Haarzopf steht kurz vor einer Sensation. Die erste und zweite Mannschaft der Essener führen beide A-Kreisligen in Essen an und träumen vom Doppelaufstieg.

In den beiden A-Kreisligen im Kreis Essen bahnt sich eine selten gesehene Sensation an. Die ersten beiden Herrenmannschaften des SuS Haarzopf führen jeweils die Tabelle ihrer Liga an. Somit könnten beide den Aufstieg in die Bezirksliga schaffen.

Marco Guglielmi, Trainer der ersten Mannschaft, zeigt sich zuversichtlich. "Wir spielen eine überragende Saison und Sonntag gegen Holsterhausen wird ein absolutes Schlüsselspiel", sagt der 47-Jährige. "Der Teamgeist ist top. Wir wissen alle, worum es geht, sobald wir den Platz betreten", fügt Guglielmi hinzu.

Dass die zweite Mannschaft ("Ü32") ebenfalls den Aufstieg schaffen kann, freut Guglielmi umso mehr. "Das wäre natürlich eine riesen Geschichte und spricht deutlich für unseren Verein. Das muss man erstmal hinkriegen", kommentiert Guglielmi die Leistung der zweiten Mannschaft.

Den Erfolg der Herrenmannschaften kann sich Guglielmi folgendermaßen erklären: "Dieser Verein ist einfach ein gutes Kollektiv und eine super Adresse. In den Mannschaften herrscht eine tolle Grundstimmung und wir arbeiten hier alle als Einheit."

"Zuhause den Aufstieg feiern zu können wäre ein Traum" Marco Guglielmi

Die beiden Seniorenmannschaften der Essener spielen für den guten Zweck. Durch Sponsoren an den Spieltagen werden pro Tor der zweiten Mannschaft 20 Euro an den guten Zweck gespendet. Der Hauptfokus liegt in der zweiten Mannschaft also eher auf dem Spaß am Spiel. Dabei soll die erste Mannschaft für die Leistung des Vereins stehen und den Klub leistungstechnisch nach vorne bringen, erzählt Guglielmi.

Der bevorstehende Aufstieg beider Teams sorgt im Verein für einige Veränderungen. "Wir haben aktuell schon fünf Neuzugänge für uns gewinnen können und wir sind noch auf der Suche nach zwei bis drei Verstärkungen. Die meisten Abgänge werden altersbedingt sein, denn da machen bei manchen die Knochen nicht mehr lange mit", kommentiert Guglielmi schmunzelnd.

So soll also der Kader an jungen und frischen Spielern gewinnen und mit einer Mischung aus Erfahrung und Talent nächste Saison in der Bezirksliga angreifen. Doch bevor diese beginnt, muss erstmal der Aufstieg klargemacht werden. Das soll, wenn es nach Guglielmi geht, am besten in zwei Wochen im Heimspiel gegen Schonnebeck II passieren. "Zuhause den Aufstieg feiern zu können wäre ein Traum", betont Guglielmi.