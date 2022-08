Kreisliga A Essen 1: Barisspor 84 Essen mit personellen Problemen

Barisspor 84 Essen hat in der Vorbereitung mit einigen personellen Ausfällen zu kämpfen. Der sportliche Leiter Burhan Mala geht trotzdem mit Zuversicht in die neue Spielzeit der Kreisliga A.

Im Testspiel gegen den Bezirksligisten Vogelheimer SV musste Barisspor 84 Essen eine 0:8-Niederlage hinnehmen. Der Sportliche Leiter Burhan Mala will in dem Spiel trotzdem die positiven Dinge sehen: „Einige Spieler haben ihre Einsätze bekommen, die normalerweise nicht spielen. Die Jungs haben trotz der hohen Niederlage nie aufgegeben.“

In einer durchwachsenen Vorbereitung konnte Barisspor in vier Testspielen erst einen Sieg einfahren. Zwei Wochen vor dem Saisonstart haben die Essener noch mit einigen Problemen zu kämpfen. „Uns fehlen zurzeit sehr viele Stammkräfte. Einige Spieler noch sind im Urlaub, aber wir haben auch viele verletzte Jungs. Das erschwert die Bedingungen natürlich. Ich bin guter Dinge, dass wir auch dieses Jahr in der Kreisliga erfolgreich mitspielen können“, erklärt Mala.

Dafür muss seine Mannschaft in den nächsten Wochen an ihren Defiziten arbeiten: „Vor dem Saisonstart müssen wir auf jeden Fall noch unsere Fitness erhöhen. Abgesehen davon bin schon sehr zufrieden. Die Jungs sind diszipliniert und ruhig. Wir haben sehr viele junge Spieler im Kader, die sich noch entwickeln und vieles lernen müssen. Trotzdem bin ich optimistisch, dass wir bis zum Saisonstart in einer guten Verfassung sind.“ Wenn alle Spieler wieder im Training sind, soll auch taktisch noch an den Feinheiten gearbeitet werden.

Auch wenn die Vorbereitung bislang nicht nach Plan verläuft, geht Barisspor selbstbewusst in die kommende Spielzeit: „Natürlich wollen wir erstmal eine erfolgreiche Saison spielen. Wir nehmen die Ergebnisse so, wie sie kommen. Wenn wir am Ende oben sind, nehmen wir das gerne mit. Wenn wir im Mittelfeld stehen, dann ist das auch ok. Aber ich traue der Mannschaft eine gute Rolle zu, die Qualität ist da“, zeigt sich der 40-Jährige selbstbewusst.

Trotz der aktuellen Personalsituation sieht Mala keinen akuten Handlungsbedarf: „Unser Kader ist fix, wir haben jede Position gut belegt. Auch wenn uns zurzeit einige Spieler nicht zur Verfügung stehen, werden wir bis zur Saison komplett werden und keine weiteren Verstärkungen brauchen.“