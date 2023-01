Halle Essen: Einziger verbliebener Kreisligist – Barisspor-Coach „einfach nur stolz“

In der Runde der letzten Acht findet sich bei den Hallenstadtmeisterschaften Essen ein Kreisligist wieder. Barisspor 84 blieb am Samstag ungeschlagen.

Mit Barisspor 84 hat es ein absoluter Außenseiter in die Runde der letzten Acht bei den Essener Hallenstadtmeisterschaften geschafft. Die Sechsplatzierten der Kreisliga A1 in Essen haben sich am Samstag den zweiten Platz in der Gruppe 3 und damit die Teilnahme am Finaltag gesichert.

Gleich zu Beginn der Endrunde überraschte Barisspor mit einem 2:2 gegen Landesligist Sportfreunde Niederwenigern. Damit knüpfte die Mannschaft von Mustafa Yüksel an die starke Leistung aus der Zwischenrunde an. Dort schlug Barisspor bereits ETB SW Essen und Blau-Gelb Überruhr.

Im Anschluss gab es ein 1:1 gegen die TGD Essen-West aus der Parallelstaffel und einen überzeugenden Kantersieg über B-Ligist SV Borbeck. „Das ist eine große Überraschung und ein riesiger Erfolg“, jubelte Yüksel nach dem entscheidenden Sieg.

Yüksel: „Das war unser Ziel“

Bei der Auslosung hat sich der Coach bereits Chancen auf den Einzug in die Top-Acht ausgerechnet. „Ich als Trainer habe es in diesem Jahr zum vierten Mal geschafft unter die letzten 16 zu kommen. Als wir die Gruppe gesehen haben, wussten wir, es ist machbar, dass wir unter die letzten Acht kommen. Das war unser Ziel.“

Und das Ziel erreichten seine Schützlinge ungeschlagen. „Die Jungs haben das sehr gut gemacht. Das Wichtigste ist, dass sich keiner verletzt hat und nichts Negatives passiert ist. Ich bin einfach nur stolz auf die Mannschaft.“

Seinen Kader hat Yüksel mit Bedacht gewählt. „Wir haben gute Techniker. Aber ich habe die Mannschaft so zusammengestellt, dass wir einen Mix aus Technikern und Kämpfern haben. Weil nur mit Technik kommt man auch nicht weiter.“ Doch am wichtigsten sei die Einstellung des Teams. „Alles, was ich als Trainer vorgegeben habe wurde immer so umgesetzt, egal ob es gegen einen B-Ligisten oder einen Oberligisten ging. Wenn man nicht an den Männern bleibt und zu wenig läuft, dann verliert man die Spiele in der Halle. Höherklassige Mannschaften schießen dich dann mit sechs, sieben Toren ab. Aber wir haben den Gegnern keinen Meter Freiraum gegeben.“

Alles, was am Finaltag passiert, ist für Barisspor ein Bonus. „Wir genießen das jetzt einfach. Ich beglückwünsche meine Jungs und unsere Fans die uns angepeitscht haben. Ich bin einfach nur stolz.“ Kampflos wird sich Barisspor jedenfalls nicht ergeben. „Was wir mitnehmen können, nehmen wir mit.“