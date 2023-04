Kreisliga A-Spitzenteam TGD Essen-West hat die nächsten drei Neuzugänge unter Dach und Fach gebracht.

Erst am Dienstag berichtete RevierSport, dass die TGD Essen-West mit Can Funke einen Torjäger für die neue Saison an Land ziehen konnte. Nur wenige Tage später vermeldete der ambitionierte Kreisligist gleich drei weitere Neuzugänge auf einen Schlag.

Mit Erol Serin (Tusem Essen), Ahmet Ciplak (Alemannia Essen) und Ray Ceka (Fußballpause, zuvor VfB Frohnhausen und FC Kray) lotste die Turngemeinde ein Trio an die Haedenkampstraße.

Ceka ist der ältere Bruder von Jason Ceka, der in der 2. Liga für den 1. FC Magdeburg auf Torejagd geht und in der Jugend für Rot-Weiss Essen und Schalke 04 spielte.

Am Donnerstagabend nahm der Tabellenzweite der Kreisliga A Gruppe 2, der um den Aufstieg in die Bezirksliga kämpft, auf der Homepage zu den jeweiligen Transfers Stellung:

Erol Serin:

"Der Offensivspieler war, bevor er zur Margaretenhöhe in die Landesliga wechselte, ganze elf Spielzeiten beim SC Phönix, teilweise auch als Spielführer, aktiv und konnte immerhin 71 Treffer erzielen. Er kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden und bringt eine Menge Erfahrung mit."

Ahmet Ciplak:

"Ein weiterer Akteur nach Can Funke, der die 'Straßenseite wechselt'. Der Linksfuß kann sowohl als Außenverteidiger sowie auch im linken Mittelfeld eingesetzt werden. Die letzten vier Spielzeiten spielte er für unseren Nachbarverein. Davor konnte er in drei Jahren bei Winfried Kray seine Erfahrung in der Bezirksliga sammeln. Auch er bringt eine Menge Erfahrung mit und wird damit unserem Team 'gut zu Gesicht' stehen.

Ray Ceka:

"Der 25-Jährige legte zuletzt eine 'Fußballpause' ein. Nun hat er aber wieder richtig Bock aufs Kicken und wird an der Haedenkampstraße sein Können zeigen. Er spielte zuletzt beim VfB Frohnhausen und davor einige Jahre beim FC Kray und konnte dort sogar einige Einsätze in der Oberliga-Elf sammeln. Er ist ein schneller Außenbahnspieler und wird dort mächtig Dampf machen."