Kreisliga A Essen: Spitzenreiter mit Transfercoup - "Seit Jahren hinter diesem Spieler her"

Transfercoup für den Spitzenreiter der Essener Kreisliga A2: Der SuS Haarzopf hat einen Spieler lange umworben und nun für die neue Saison verpflichtet.

Vor dem Aufstiegsgipfel in der Essener Kreisliga A2 befindet sich der SuS Haarzopf in der Pole Position.

Das Team aus dem Südwesten der Stadt geht als Spitzenreiter mit einem Punkt Vorsprung in das Duell mit dem Tabellenzweiten TGD Essen-West am kommenden Sonntag (16. April, 14 Uhr), hat zudem ein Spiel weniger absolviert.

Selbstvertrauen sammelten der SuS zuletzt mit drei 6:0-Siegen in Serie. Dazu gibt eine Personalmeldung weiteren Rückenwind, denn Haarzopf ist nach eigenen Angaben "ein echter Transfercoup" gelungen.

So wird Johannes Flatow in der kommenden Saison am Föhrenweg auflaufen. Der Defensivspezialist kommt vom aktuellen Ligakonkurrenten FSV Kettwig. "Ich bin schon seit Jahren hinter diesem Spieler her", erklärt Trainer Marco Guglielmi in einem Facebook-Beitrag des Vereins. "Er war bis jetzt immer tief verwurzelt bei seinem bisherigen Verein FSV Kettwig. Gut, dass er nun doch noch mal etwas Neues machen möchte und sich unserem Projekt anschließt."





Der künftige Haarzopfer ist laut Guglielmi im Defensivbereich flexibel einsetzbar und "ein Kämpfer und Führungsspieler. Deshalb freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm", lobt der Coach.

Erst am Wochenende hatte Haarzopf drei Spieler aus dem derzeitigen Kader über den Sommer hinaus gebunden. Timo Patelschick, Sebastian Hoffmann sowie Jan Baumann gaben ihre Zusage für die Saison 2023/24. Offen ist nur noch, in welcher Liga die Essener dann unterwegs sein werden.