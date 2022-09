Schlägerei bei Kreisliga-Spiel in Duisburg - Polizei ermittelt

Polizeieinsatz in der Moerser Kreisliga C: Beim Spiel zwischen dem OSC Rheinhausen IV und dem SV Haesen/Hochheide II in Duisburg kam es zu einer Schlägerei.

Hässliche Szenen in der Moerser Kreisliga C Gruppe 2: Die Partie zwischen dem OSC Rheinhausen IV und dem SV Haesen/Hochheide II am vergangenen Sonntag musste in der Schlussphase beim Stand von 3:1 abgebrochen werden, nachdem die Situation auf der Anlage in Duisburg eskaliert war. Über die Wertung der Partie wird das Kreissportgericht entscheiden. Grund war eine Auseinandersetzung zwischen Spielern und Zuschauern beider Teams. Im Stream von Soccerwatch.tv ist zu sehen, wie es zu einem Handgemenge kommt, an dem etwa 50 Personen beteiligt sind, es wird geschubst und geschlagen. Beim Eintreffen der Polizei gegen 14.55 Uhr "schlug sich niemand mehr", heißt es in einer Mitteilung der Behörde, "die Stimmung war jedoch aufgebracht". Den Beamten zufolge seien vier Personen augenscheinlich leicht verletzt worden. Laut der WAZ stellten zudem sieben Personen eine Strafanzeige. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein unrühmliches Ende des Topspiels. Rheinhausen und Haesen/Hochheide hatten vor Anpfiff die ersten beiden Tabellenplätze belegt und waren jeweils mit vier Siegen aus den ersten vier Spielen in die Partie gegangen. Und der Gastgeber hätte seine weiße Weste wohl gewahrt. Denn Rheinhausen lag nach einem Gegentreffer nach einer knappen halben Stunde zwar zunächst hinten, drehte das Spiel dann aber (30., 60., 78.). Kurz nach dem Tor zum 3:1 rückte das Sportliche allerdings in den Hintergrund.

