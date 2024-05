Am Feiertag duellierten sich Borussia Dortmund und die TSG Hoffenheim um die U19-Deutsche Meisterschaft. Die TSG siegte mit 3:1.

Das Stadion Niederrhein in Oberhausen war am Donnerstagnachmittag der Austragungsort für das große U19-Endspiel um die Deutsche Meisterschaft zwischen Borussia Dortmund und der TSG Hoffenheim. Beide Teams sicherten sich in der Saison souverän den Meistertitel und qualifizierten sich über das Halbfinale für das Finale.

Vor einer tollen Kulisse von 5329 Fans setzte sich Hoffenheim mit 3:1 (1:1) durch und krönte sich als Nachfolger des FSV Mainz 05 zum Deutschen Meister 2024.

Doch der Reihe nach: In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine offene, abwechslungsreiche und temporeiche Partie. Den besseren Start erwischte Hoffenheim: Nach einer präzisen Freistoßflanke köpfte U17-Weltmeister Max Moerstedt seine Mannschaft in Führung (20.).

Fortan hatten beide Teams ihre Chancen, aber der BVB wurde immer aktiver - und belohnte sich schlussendlich mit dem Pausenpfiff: Der junge Paris Brunner setzte sich in der 45. Minute gut gegen seinen Gegenspieler durch und erzielte aus kurzer Distanz den Ausgleich. Somit ging es mit einem leistungsgerechten 1:1 in die Pause.

BVB U19 - Hoffenheim U19 1:3 (1:1) 1:3 (1:1) Aufstellung BVB: Lisewski - Mane, Posadas (68. Rashidi), Meiser, Kabar - Onofrietti (55. Korzynietz), Wätjen, Krevsun - Herrmann, Campbell (68. Diallo), Brunner Aufstellung Hoffenheim: Lade - Erlein, Frees, Strobl, Behrens - Micheler, Dagdeviren - Makanda, Poller (84. Krasniqi), Hennrich - Moerstedt Tore: 0:1 Moerstedt (20.), 1:1 Brunner (45.), 1:2 Hennrich (66.), 1:3 Makanda (87.) Zuschauer: 5329 Schiedsrichter: Felix Mutz

In der Anfangsphase des zweiten Durchgangs begegneten sich Dortmund und Hoffenheim auf Augenhöhe, klare Chancen waren Mangelware. Es war wieder eine Standardsituation, die für ein Tor sorgte: Hoffenheims Linksaußen Paul Hennrich zirkelte einen direkten Freistoß traumhaft ins Tor - 2:1 für die TSG (66.).

Der BVB zeigte sich vom erneuten Rückstand relativ unbeeindruckt und machte in der Schlussphase noch einmal Druck, ohne aber wirklich zwingend zu werden. Die klaren Torchancen blieben aus. In der 87. Minute endete dann der Meister-Traum:

Dortmund leistete sich einen fatalen Fehler im Spielaufbau, den Hoffenheim eiskalt ausnutzte. Blessing Makanda sorgte aus elf Metern für die Entscheidung, der Ball landete über den Innenpfosten im Gehäuse des BVB. Damit stand der neue Deutsche Meister fest.