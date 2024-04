Rot-Weiss Essen hat das Topspiel der U19-Niederrheinliga mit 4:1 (2:0) gegen Rot-Weiß Oberhausen gewonnen und bleibt ganz oben dran.

Im Topspiel der U19-Niederrheinliga hatte Rot-Weiss Essen das bessere Ende für sich. Gegen Rot-Weiß Oberhausen feierte das Team von Simon Hohenberg einen 4:1 (2:0)-Sieg.

RWE begann forsch, doch die erste Chance hatte RWO. Nach 14 Minuten zog Oberhausens Cankoray Mutlu an Essens Torhüter Sam Koch vorbei und ging zu Boden. Statt Elfmeter sah Mutlu jedoch Gelb wegen einer Schwalbe.

Stattdessen schlugen etwas mehr als eine Viertelstunde später die Essener zu, und zwar durch Mats Brune. Milot Ademi setzte sich auf rechts gegen zwei Mann durch und fand Brune, der mit dem ersten Kontakt abzog. Die Kugel landete zur 1:0-Führung im linken Eck (32.).

Nur kurz darauf verpasste Mutlu den direkten Gegenschlag (33.). Stattdessen wurde acht Minuten später Ademi im Strafraum gelegt - Elfmeter für RWE. Mehmet Demirci nahm sich der Sache an und knallte die Kugel zum 2:0 ins linke Eck (43.). Das war gleichzeitig der Pausenstand.

RWE-Doppelschlag nach der Pause

In Halbzeit zwei sorgten die Essener dann direkt für klare Verhältnisse. Yan Marcos Friessner Montas zog von links in den Strafraum und versenkte den Ball zur Vorentscheidung im rechten Eck (47.).

So spielten die Teams: Rot-Weiß Oberhausen: Plath - Amrani, Jurisic, Durmus (46. Khurshudyan), Böhm (60. Karschti), Raul, Hadzibajramovic (60. Pokora), Pepa, Terzi (72. Osthoff), Hot (60. Aldemir), Mutlu Bank: Bayer, Pokora, Khurshudyan, Osthoff, Pirinc, Karschti, Freitag, Aldemir Rot-Weiss Essen: Koch - Reck, Brune, Bollenberg, Alpkaya, Swaijkowski, Demirci (60. Hochbaum), Friessner Montas (76. Gawryluk), Ademi (82. Daci), Berzen, Barry Bank:Daci, Etri, Alter, Oruc, Gawryluk, Hochbaum, Pirnal Tore: 0:1 Leonard (32.), 0:2 Demirci (43.), 0:3 Montas (47.), 0:4 Reck (52.), 1:4 Aldemir (76.)

Nur fünf Minuten später zog Etienne-Noel Reck nach. Montas setzte sich stark auf der Außenbahn durch und fand in der Mitte Reck. Der Stürmer blieb im ersten Versuch noch hängen, haute im Nachschuss den Ball aber in den Winkel (52.).

Auch nach dem 4:0 blieb Essen dominant und drückte auf den nächsten Treffer. Von den Oberhausenern kam zu wenig. Nach 66 Minuten kam Daniel Raul mal zum Kopfball, entwickelte aber keine Gefahr.

RWO markiert den Ehrentreffer, RWE verpasst 5:1

Besser machte es in der 76. Minute Hüseyin Aldemir. Der kam nach einem Freistoß aus dem Halbfeld völlig frei zum Kopfball. Am zweiten Pfosten muss er nur noch einnicken und erzielte so immerhin noch das 1:4.

Kurz darauf dann wieder RWE: Der Pfosten bewahrte RWO-Keeper Luis Plath davor, den Ball zum fünften Mal aus dem Netz holen zu müssen. Ademi tunnelte seinen Gegenspieler und schlenzte mit Links aufs kurze Eck, wo der Pfosten den Einschlag verhinderte.

So plätscherte die Partie dem Abpfiff entgegen und ging letztlich mit dem 4:1-Sieg für RWE zu Ende. Rot-Weiss Essen hält durch den Sieg mit dem TSV Meerbusch, der parallel mit 3:0 gegen Viktoria Buchholz gewann und so Platz eins verteidigte, Schritt, während Rot-Weiß Oberhausen seine Meisterschafts- und Aufstiegschancen schwinden sieht.