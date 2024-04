Die U19 von Rot-Weiss Essen ging im Derby gegen Rot-Weiß Oberhausen als Sieger vom Feld. Damit bleibt der Kampf um die Meisterschaft unfassbar eng.

Es war ein Derby in der U19-Niederrheinliga, welches rein von der tabellarischen Situation hätte leben können. Rot-Weiss Essen, vor der Partie auf Platz zwei, gastierte bei Rot-Weiß Oberhausen, die hinter den Essenern lauerten. Der Sieger des Top-Spiels sollte weiterhin dicht auf den Spuren des Tabellenführers, des TSV Meerbusch sein.

Am Ende einer intensiven und extrem umkämpften Partie durfte die Elf von Simon Hohenberg feiern. RWE setzte sich mit 4:1 durch und hält den Druck auf Meerbusch demnach hoch.

Mats Brune eröffnete in der 32. Minute den Torreigen der Essener per Schuss aus der zweiten Reihe. Mehmet Demirci stellte per Elfmeter auf 2:0 (43.) aus Sicht der Gäste. Nach der Pause war die Partie früh entschieden. Yan Montas (47.) und Etienne-Noel Reck (52.) sorgten für die Entscheidung. Der 1:4-Anschlusstreffer durch Hüseyin Aldemir in der 76. Spielminute war nur noch Ergebniskosmetik.

"Die Messe war nach der Halbzeit sehr schnell gelesen. Da waren wir sehr effektiv. Nach dem 4:0 hätte ich mir ein wenig gewünscht, dass wir noch aktiver gewesen wären, nochmal einen Gang hochschalten. Wir hatten dann zwischen der 80. und 90. Minute wieder die Druckphase, wo wir einen Pfostenschuss hatten und eventuell einen Elfer hätten bekommen können - aber egal", erklärte ein zufriedener RWE-Trainer Simon Hohenberg.

So spielten die Teams: Rot-Weiß Oberhausen: Plath - Amrani, Jurisic, Durmus (46. Khurshudyan), Böhm (60. Karschti), Raul, Hadzibajramovic (60. Pokora), Pepa, Terzi (72. Osthoff), Hot (60. Aldemir), Mutlu Bank: Bayer, Pokora, Khurshudyan, Osthoff, Pirinc, Karschti, Freitag, Aldemir Rot-Weiss Essen: Koch - Reck, Brune, Bollenberg, Alpkaya, Swaijkowski, Demirci (60. Hochbaum), Friessner Montas (76. Gawryluk), Ademi (82. Daci), Berzen, Barry Bank: Daci, Etri, Alter, Oruc, Gawryluk, Hochbaum, Pirnal Tore: 0:1 Leonard (32.), 0:2 Demirci (43.), 0:3 Montas (47.), 0:4 Reck (52.), 1:4 Aldemir (76.)

Rot-Weiss unterstreicht durch diesen Sieg abermals seine Ambitionen in Richtung Meisterschaft. Die Essener spielen laut dem Coach "eine sehr gute Saison, in der wie kaum etwas liegen lassen." Dasselbe gilt allerdings auch für den Spitzenreiter aus Meerbusch, der parallel Viktoria Buchholz mit 3:0 besiegte.

Der Coach von RWE blickt gelassen auf den kommenden Endspurt: "Die Jungs entwickeln sich hervorragend, auch wenn mal wichtige Spieler wegbrechen. Wir sind erstmal entspannt, wollen unsere restlichen Partien gewinnen und schauen dann mal, was tabellarisch dabei herauskommt."

An die Meisterschaft müssen die Kleeblätter um Trainer Rafael Garcia keinen Gedanken mehr verschwenden. Durch die Derby-Niederlage haben sich die Oberhausener aus dem Rennen verabschiedet: "Ja, das ist so. Wir wussten, dass wir bei einem Remis oder einer Niederlage generell sehr, sehr schwierig wird. Da auch Meerbusch fast alles gewinnt, ist es schwer, etwas anderes zu denken. Wir werden allerdings weiter unser Ding spielen."

Auch wenn die Saison für die Oberhausener also so gut wie durch ist, zeigte sich Garcia immens stolz. Der Coach übernahm für Mike Terranova, der aktuell als Interimslösung bei der ersten Mannschaft in der Regionalliga West auf der Bank sitzt: "Nach dem Trainerwechsel haben wir eine Riesensaison gespielt, haben zehn Siege in Folge geholt und das ist vielleicht schnell gesagt, aber nicht so leicht erreicht. Dementsprechend kann ich nur mega stolz auf die Jungs sein."