Drei erwachsene Männer und ein Jugendlicher haben einen C-Jugend-Spieler des SV Langendreer 04 auf der Sportanlage des Tus Heven 09 brutal zusammengeschlagen.

Schockierende Szenen haben sich in der vergangenen Woche auf einem Fußballplatz in Witten ereignet. Bei einem Spiel in der Kreisliga A der C-Junioren zwischen dem TuS Heven 09 und dem SV Langendreer 04 griffen erwachsene Männer einen Jugendspieler der Gastmannschaft an.

Eigentlich war die Partie eine klare Angelegenheit, die Gastgeber aus Heven setzten sich mit 6:2 durch. Doch schon während dem Spiel kam es zu unschönen Szenen am Seitenrand. Ein 14-Jähriger Spieler des SV Langendreer wurde von anwesenden Zuschauern offenbar mehrmals beleidigt, bis ihm die Sicherungen durchbrannten und er einem 15-Jährigen eine Backpfeife verpasste. Die Situation wurde anschließend zumindest vorerst schnell beruhigt.

Doch sie hatte ein übles Nachspiel. Der minderjährige Zuschauer schaltete drei Erwachsene ein - und die sorgten nach dem Abpfiff für schockierende Szenen.

14-Jähriger wehrlos niedergeschlagen

Gemeinsam gingen sie laut Zeugenaussagen in die Kabine der Gäste und forderten den 14-Jährigen auf, allein rauszukommen. Vor der Kabine dokumentiert ein Video, wie die drei Erwachsenen auf den Nachwuchsspieler einschlagen und ihm selbst am Boden liegend weitere Ohrfeigen verpassen. Zahlreiche Augenzeugen greifen nicht ein.

Als der 14-Jährige wieder aufsteht hält einer der Erwachsenen ihn an den Armen fest und fordert den 15-Jährigen Zuschauer auf "Hau ihm eine! Hau ihn!". Dieser folgt der Aufforderung und verpasst dem wehrlosen Jugendlichen weitere Schläge, bevor er von einem Erwachsenen mit einer weiteren Backpfeife niedergestreckt wird. Anschließend verlassen die Täter den Sportplatz mit den Worten: "Damit ihr wisst" und "Halt die Fresse".

Wenig später traf die ebenfalls schockierte Polizei am Sportplatz ein. Gegen den 15-Jährigen und die drei Erwachsenen wird nun ermittelt - allerdings läuft aufgrund seiner Backpfeife auch ein Verfahren gegen den Spieler des SV Langendreer.

Was die Verantwortlichen des SV Langendreer zu dem schockierenden Vorfall sagen, wie die Polizei die Erfolgschancen bei den Ermittlungen einschätzt und wie der TuS Heven 09 auf die Bilder reagiert lesen Sie bei den Kollegen von der WAZ.