Westfalenpokal: Nach Favoritensterben - die Achtelfinal-Duelle im Überblick

Die zweite Runde des Westfalenpokals ist gespielt, jetzt steht das Achtelfinale an. Die acht Begegnungen im Überblick.

SC Verl, Rot Weiss Ahlen, SC Wiedenbrück, Sportfreunde Siegen, 1. FC Gievenbeck - die Liste der Teams, die in der zweiten Westfalenpokal-Runde an unterklassigen Gegners gescheitert sind, ist lang. Am Dienstagabend endete der Spieltag mit dem Nervenkrimi zwischen dem TuS Bövinghausen und 1. FC Kaan-Marienborn (6:7 n. E.).

Jetzt pausiert der Wettbewerb für zwei Woche, ehe das Achtelfinale steigt (28. September bis 3. Oktober). Direkte Duelle der im Turnier verbliebenden Regionalligisten stehen nicht an. Der SV Rödinghausen und Preußen Münster gastieren bei den Westfalenligisten RSV Meinerzhagen und Spvgg. Erkenschwick, der 1. FC Kaan-Marienborn beim fünftklassigen Verl-Schreck Delbrücker SC. Derweil messen sich der ASC Dortmund und die Sportfreunde Lotte sowie der FC Gütersloh und Westfalia Rhynern in Oberliga-Duellen.

Mit TuS Heven gegen SV Kutenhausen-Todtenhausen sind noch zwei Bezirksligisten dabei, die jetzt aufeinandertreffen. Und auch eine Landesliga-interne Partie hat die kommende Runde zu bieten, wenn Westfalia Soest Rot-Weiß Erlinghausen empfängt. Zudem trifft der SC Obersprockhövel auf YEG Hassel.

Westfalenpokal: Das Achtelfinale im Überblick:

Mittwoch, 28. September, 19.30 Uhr

RSV Meinerzhagen - SV Rödinghausen

SC Obersprockhövel - YEG Hassel

FC Gütersloh - Westfalia Rhynern

Spvgg. Erkenschwick - Preußen Münster

ASC Dortmund - Sportfreunde Lotte

Delbrücker SC - 1. FC Kaan-Marienborn

Westfalia Soest - RW Erlinghausen (19.45 Uhr)

Montag, 3. Oktober, 15 Uhr

TuS Heven - SV Kutenhausen-Todtenhausen

Westfalenpokal: Die Ergebnisse der zweiten Runde