Am 19. Spieltag der U19-Bundesliga West trennte sich der FC Schalke 04 mit 1:1 (0:0) vom MSV Duisburg. Schalkes Trainer Norbert Elgert wünscht sich einen Torjäger.

Die U19 des FC Schalke 04 trennte sich am 19. Spieltag der U19-Bundesliga West mit 1:1 (0:0) vom MSV Duisburg. Trotz der Tatsache, dass Schalke über die gesamten 90 Minuten mehr Spielanteile hatte, gingen die Gäste aus Duisburg nach einer Ecke in der 64. Minute durch Stevan Tasic in Führung. Erst in der Nachspielzeit konnte Schalkes Edion Gashi zum 1:1 Endstand einköpfen.

Schalkes Cheftrainer Norbert Elgert war zwar mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden, jedoch bemängelte er nach dem Schlusspfiff die fehlende Torgefahr seiner Mannschaft. „Ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Was das Engagement, den Willen und die allgemeine Abwehrarbeit betrifft, war alles top. Duisburg hat 90 Minuten sehr destruktiv gespielt. Das ist zwar erlaubt, aber wir müssen uns da durchsetzen und uns mehr Torchancen erspielen”, bilanzierte Elgert.

Bei der 1:3-Niederlage im Derby gegen den BVB und dem 1:1 gegen Paderborn am vergangenen Spieltag gelang den Schalkern, genau wie beim Spiel gegen Duisburg, nur ein Treffer. Mit fünf Saisontoren ist Zaid Amaussau-Tchibara der gefährlichste Torschütze bei Königsblau. Diese Ausbeute ist aus der Sicht des Trainers zu mager. Elgert hätte gerne einen richtigen Torjäger in seinen Reihen.

Wenn man ganz oben mitmischen will, braucht man einen Spieler, der um die 15 Tore macht Norbert Elgert

„Unser bester Torschütze hat fünf Treffer erzielt und damit ist man eigentlich keine Spitzenmannschaft, auch wenn wir tabellarisch noch in diesem Bereich stehen. Wenn man ganz oben mitmischen will, braucht man einen Spieler, der um die 15 Tore macht und noch ein bis zwei Spieler, die um die acht bis zehn machen”, erklärte Elgert. „Bei den anderen Spitzenteams ist das so und bei uns ist es ein großes Manko. Wir arbeiten da zwar wie verrückt dran, aber im moment fehlt es uns einfach an offensiver Qualität.”

Trotz der zuletzt eher schwachen Ergebnisse in der Liga spielen die Schalker dennoch in der Spitzengruppe mit. Auch im DFB-Junioren-Pokal stehen die Schalker im Halbfinale und werden am 16. März (11 Uhr) auf den SC Freiburg treffen. In der Liga wird am kommenden Sonntag (11 Uhr) Alemannia Aachen zu Gast sein.

„Die Jungs haben ein hervorragendes Angriffs- und Gegenpressing gespielt. Auch defensiv gegen den Ball war es richtig gut. Phasenweise haben wir auch den Ball richtig gut laufen lassen, aber wir haben die Wege nicht gefunden und wenn wir sie gefunden haben, hat es an der Kaltschnäuzigkeit gefehlt. Unsere Aufgabe ist es, daran zu arbeiten”, verriet Elgert. „Nächste Woche kommt Aachen und danach steigt das große Halbfinale gegen Freiburg und da wollen wir als Mannschaft schon ein Stück weiter sein.”

