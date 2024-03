In der U19-Bundesliga hat Tabellenführer Borussia Dortmund den nächsten Sieg eingefahren. Schalke 04 kam nicht über ein 1:1 gegen den MSV Duisburg hinaus.

Die U19 des FC Schalke 04 hat einen weiteren Rückschlag im Rennen um die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft kassiert. Eine Woche nach dem 1:1 gegen den SC Paderborn trennte sich die Mannschaft von Trainer Norbert Elgert mit dem gleichen Ergebnis vom MSV Duisburg. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im Liveticker)

Im Heimspiel gegen die Zebras sah es bis kurz vor Schluss nach einer Niederlage für S04 aus. Stevan Tasic brachte die Gäste nach 64 Minuten gegen die spielerisch überlegenen Königsblauen in Führung. Erst in der Nachspielzeit traf Edion Gashi zum 1:1 und rettete seinem Team einen Punkt.

Schalke bleibt vorerst auf dem zweiten Tabellenplatz, der neben dem Rang eins zur Endrunden-Teilnahme qualifiziert. Bayer Leverkusen, aktuell drei Punkte hinter den Knappen, kann am Nachmittag mit einem Sieg gegen den SC Paderborn allerdings vorbeiziehen und hat darüber hinaus eine Partie weniger absolviert. Das direkte Duell steht Anfang des kommenden Monats an (7. April).

BVB siegt - Profi Duranville muss vor der Pause runter

Derweil zieht Borussia Dortmund weiter einsame Kreise an der Tabellenspitze. 16 Punkte beträgt der Vorsprung des BVB auf Schalke, die westdeutsche Meisterschaft ist dem Team von Trainer Mike Tullberg wohl nur noch in der Theorie zu nehmen.

Am Sonntag fuhren die BVB-Talente den nächsten Sieg ein und trotzten beim 1:0 im Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach einigen Widerständen. Denn nach einem Platzverweis gegen Tyler Meiser (39./Gelb-Rot) kurz vor der Halbzeit musste Dortmund lange in Unterzahl spielen.

Dennoch gelang Kjell Wätjen in der Schlussphase der Siegtreffer (83.). Unterstützung erhielten die Gäste in Gladbach von einem Talent, das am Samstag noch beim 2:0 bei Union Berlin ohne Einsatz im Kader stand: Julien Duranville.

Der 17-Jährige, der 2022 für angebliche 8,5 Millionen Euro vom RSC Anderlecht ins Ruhrgebiet kam, stand in der Startelf, wurde aber kurz vor der Halbzeit ausgewechselt - wohl eine Reaktion auf den Platzverweis, denn mit Nico Adamczyk ersetzte ihn ein Defensivspieler.