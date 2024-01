Mit Ahmed Etri und Mats Brune pendeln zwei Talente zwischen der RWE-U19 und dem Profikader. Nachwuchstrainer Simon Hohenberg und Christoph Dabrowski stehen im engen Austausch.

Die U19 von Rot-Weiss Essen hat nach der rund sechswöchigen Wintervorbereitung einen erfolgreichen Pflichtspiel-Start erwischt. Auf den beachtlichen 11:2-Erfolg gegen den TVD Velbert und gleichzeitigen Einzug in die zweite Runde des Jugend-Niederrheinpokals folgte in der Liga am vergangenen Wochenende ein 6:1-Sieg gegen den VfL Rhede.

In der Tabelle rangieren die RWE-Talente mit nun 35 Punkten nach 14 absolvierten Partien weiterhin an der Spitze. Auf die gesamte Spielzeit gesehen beobachtet Trainer Simon Hohenberg sowohl neben als auch auf dem Platz eine positive Entwicklung seiner Mannschaft:

„Das Mannschaftsgefüge und die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, sind eine ganz andere als noch zu Saisonbeginn. Zunächst brauchten wir etwas Zeit, um reinzukommen. Im Laufe der Spielzeit haben wir uns dann immer weiter gesteigert und ein ganz anderes Selbstverständnis an den Tag gelegt. Dass es dann nicht immer nur steil nach oben geht und auch mal schwächere Leistungen dabei sind, ist natürlich auch klar und gehört zu einer Entwicklung dazu.“

Das Nachwuchsteam des 37-Jährigen stellt mit 55 erzielten Treffern die mit Abstand beste Offensivabteilung der A-Junioren Niederrheinliga und ist seit dem zweiten Spieltag ungeschlagen. Bislang werden die Essener ihrer Favoritenrolle und den Erwartungen absolut gerecht. „Wir setzen auf ein variables Spiel mit dem Ball, sind sehr mutig und versuchen das Heft des Handels von der ersten Sekunde an in die Hand zu nehmen. Das wird uns in der Liga zwar meist überlassen, was uns aber zuvorkommt“, analysierte Hohenberg.

Dabrowski setzt zunehmend auf Ahmed Etri Mit U19-Kapitän Mats Brune sowie den Flügelspielern Ahmed Etri und Yan Friessner haben es in der laufenden Spielzeit schon drei Youngster geschafft, für die RWE-Profis zu debütieren. Besonders auf Offensivmann Etri greift Cheftrainer Christoph Dabrowski aktuell immer öfter für den Spieltagskader zurück. Beim 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln in der Vorwoche durfte er erstmals zehn Minuten Drittliga-Luft schnuppern, auch zuletzt beim SC Preußen Münster war er Teil des Profikaders.

„Bei Ahmed gucken wir als Trainerteam natürlich genau hin und stehen im engen Austausch“, erzählte U19-Coach Hohenberg. Der 18-Jährige Linksaußen soll langsam ans Profigeschäft herangeführt werden: “Wo er eingesetzt wird, wird von Woche zu Woche, immer im Sinne des Jungen, entschieden. Wenn es passt, kann er natürlich auch jederzeit Spielpraxis in der U19 sammeln. Im Moment trainiert er aber ausschließlich mit den Profis.“ Bei Brune sei die Situation etwas anders. Der Sechser „pendelt zwischen den beiden Mannschaften“.

Folgt die Revanche gegen Hilden? Am kommenden Wochenende steht für den RWE-Nachwuchs das Duell beim VfB 03 Hilden an (04.02., 10:30 Uhr). Ausgerechnet das Team, welches der Hohenberg-Elf die erste und bis dato einzige Saisonniederlage (1:2) zugefügt hat. „Wir fahren zu einem sehr unangenehmen Gegner, der viel Leidenschaft an den Tag legt. Das war sicherlich eines unserer schlechtesten Spiele in der Hinrunde. Trotzdem spielt das in den Köpfen gar keine Rolle mehr“, erzählte der Coach und kündigte an: "Wir wollen unsere makellose Auswärtsbilanz aufrechterhalten - und das mit einer Art und Weise, wie es uns gefällt.“