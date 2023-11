U19-Bundesliga: Nur 1:1 - Schalker Chancenwucher rächt sich gegen Viktoria Köln

Schalke hat es in der U19-Bundesliga West verpasst, Borussia Dortmund auf die Pelle zu rücken. Zuhause gab es gegen Viktoria Köln nur ein 1:1 (0:0).

Der FC Schalke 04 ist in der U19-Bundesliga West nach acht Pflichtspielsiegen in Folge am 10. Spieltag gegen Viktoria Köln nicht über ein 1:1-Unentschieden (0:0) hinausgekommen. Den Stolperer von Borussia Dortmund vom Vortag konnte der königsblaue Nachwuchs nicht für sich nutzen.

Dabei begann Schalke druckvoll, vergab aber frühzeitig gute Möglichkeiten. Erst schoss Tristan Osmani nach einer Ecke über das Tor (3.), kurz darauf wurde sein Abschluss geblockt (5.). Einen Freistoß von Max Grüger konnte Oskar Hill im Kölner Tor gerade noch über die Latte lenken (7.).

Schalke war klar die bessere Mannschaft, ließ aber weitere Großchancen durch Nedzhib Hadzha (21.), Zaid Amaussau-Tchibara (27.) und Jean Paul Ndiaye (30.) aus. Das hätte sich fast in der 41. Minute gerächt, doch Said El Mala vergab die erste aussichtsreiche Chance der Gäste.

Schalke: Yusufu - Bulut, Barthel, Khadr, Becker - Osmani (46. Jann), Grüger, Hadzha (46. Numbisie), Gashi (65. Buczkowski) - Amaussau-Tchibara, Ndiaye (35. Karaca). Köln: Hill - Dzonga, Ali, Lang, Preßler - Aydin, Karaduman (9. Labonte), Udelhoven, Taskale (65. Gediktas) - El Mala (65. Mboyo), Tshimanga. Tore: 0:1 El Mala (50.), 1:1 Jann (54.) Gelbe Karten: Becker (38.), Amaussau-Tchibara (77.) - / Schiedsrichter: Cedric Gottschalk

Kurz nach Wiederanpfiff machte es der Viktoria-Angreifer besser und überwand S04-Keeper Faaris Yusufu (50.). Diesen Schock hatte Schalke offenbar gebraucht und kam durch den kurz vorher eingewechselten Jermaine Jann zum Ausgleich (54.).

Doch Köln war jetzt besser im Spiel und ging fast erneut durch El Mala in Führung, der aber erst an Yusufu scheiterte und beim Nachschuss geblockt wurde (64.). Auf der anderen Seite setzte Jann den Ball nur an den Pfosten (77.).

In einer Schlussphase auf Augenhöhe kämpften beide Mannschaften um jeden Ball, der Lucky Punsh gelang aber niemandem. Damit beträgt der Abstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund jetzt vier Punkte. Der zweite Tabellenplatz musste an Bayer Leverkusen abgegeben werden.