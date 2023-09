U19-Niederrheinliga: RWE patzt erneut, nächste Schonnebeck-Gala

MSV Duisburg 19:00 SC Verl 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Rot-Weiss Essen kommt in der U19-Niederrheinliga nicht nachhaltig in Schwung. An der Spitze bleibt der TSV Meerbusch.

In der U19-Niederrheinliga schlug Rot-Weiss Essen vor einer Woche die Spvg Schonnebeck mit 5:1. Der Knoten ist geplatzt - dachte man in Essen. Doch da lag man falsch. Nur eine Woche später gab es in der noch jungen Saison am vierten Spieltag bereits den zweiten Dämpfer. Nach der Niederlage im ersten Heimspiel gegen den VfB Hilden gab es nun ein 2:2 gegen die SG Unterrath. Und auch der Punkt hing am seidenen Faden. Denn die Gäste gingen durch Bradley Asoh und Nabil Lahrache zwei Mal in Führung. RWE glich jeweils aus durch Treffer von Sion Beuker und Milot Ademi. Zur Pause stand es verdient 2:1 für Unterrath, nach der Pause steigerte sich RWE enorm, hatte Chancen auf den Sieg, aber in der letzten Minute auch Glück, dass nicht noch das 2:3 fiel. Somit warten die Essener weiter darauf, in einen Lauf zu kommen. Der Stadtkonkurrent aus Schonnebeck zeigte sich derweil gut erholt von der Klatsche bei RWE. Im Topspiel des Dritten gegen den Vierten siegte Schonnebeck gegen Dostlukspor Bottrop klar mit 5:1. Connor Tönnies (2), Marcio Elia Lopes da Silva Do Vale, Paul Thumulla und Kerron Oteng-Adjei trafen für die Ballermänner der Liga, die nun nach vier Begegnungen schon 21 Treffer erzielt haben. Es läuft für Schonnebeck, das kann RWO in der U19 nicht behaupten. Denn es gab im vierten Spiel zum dritten Mal keinen Dreier. Gegen den SC St. Tönis spielten die Kleeblätter 2:2. Dabei verspielte RWO eine komfortable 2:0-Pausenführung.

Vier Treffer in Oberhausen, sieben in Schönebeck. Beim 4:3 der SG Essen-Schönebeck gegen Arminia Klosterhardt war jede Menge los. Schönebeck führte, Klosterhardt drehte die Partie bis auf ein 3:1, dann schlugen die Gastgeber zurück und sicherten sich nach dem 4:3 die Punkte sieben, acht und neun. Klosterhardt bleibt bei drei Zählern stehen und hat damit drei Punkte mehr auf dem Konto als der VfL Rhede und der KFC Uerdingen. Rhede bleibt nach dem 1:3 beim SC Velbert punktlos, Uerdingen nach der 0:3-Pleite gegen den TSV Meerbusch. Meerbusch damit mit der vollen Punkteausbeute nach vier Spieltagen weiter an der Spitze vor Schonnebeck und Viktoria Buchholz (3:1 gegen den VfB Hilden), die beide neun Zähler auf dem Konto haben.

