Schalke: Offiziell - das ist der neue U17-Trainer

Der FC Schalke 04 hat den Nachfolger von Onur Cinel als Trainer der U17 offiziell vorgestellt. Er kommt vom SC Paderborn.

Nach zwei erfolgreichen Jahren als U17-Trainer hat Onur Cinel den FC Schalke 04 verlassen. Er wird seine Karriere beim österreichischen Zweitligisten FC Liefering fortsetzen.

Am Montagabend präsentierte S04 den Nachfolger. Thomas Bertels wird künftig bei den B-Junioren an der Seitenlinie stehen. Damit ist eingetreten, was diese Redaktion schon am Wochenende berichtete.

Bertels kommt vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen. Dort trainierte er in den vergangenen eineinhalb Jahren die U21 und formte sie zu einem Spitzenteam in der Oberliga Westfalen - mit dem Aufstieg in die Regionalliga West in der beendeten Saison als Krönung.

"Thomas hat in Paderborn sehr gute Arbeit geleistet, die er mit dem diesjährigen Aufstieg der U21 in die Regionalliga West abgerundet hat", wird Schalkes Nachwuchschef Mathias Schober zur Verpflichtung des neuen Trainers in einer Vereinsmeldung zitiert. Bertels sei ein Trainer mit großem Potenzial, so Schober weiter. "Thomas passt charakterlich und menschlich hervorragend in die Knappenschmiede und ist zudem auch noch Schalke-Fan."

Schalke: Neuer U17-Trainer spielte lange für Paderborn

Bevor Bertels die Paderborner Reserve übernahm, war der 36-Jährige schon in anderen Funktionen als Nachwuchscoach beim SCP engagiert. Und auch den Großteil seiner Spielerkarriere verbrachte er beim heutigen Zweitligisten (165 Einsätze für die Profis zwischen 2011 und 2019). Nun wagt er den Schritt zu Schalke.

"Die guten Gespräche mit Mathias Schober haben mich überzeugt, auf Schalke ein neues Kapitel meiner Trainerlaufbahn aufzuschlagen", erklärt Bertels. "Die Knappenschmiede und der FC Schalke 04 sind eine sehr gute Adresse in Deutschland und ich freue mich darauf, junge Fußballer bei ihren nächsten Schritten hier auf Schalke begleiten zu dürfen. Gemeinsam mit den Spielern und meinem Trainerteam möchte ich an die Erfolge aus den vergangenen Saisons anknüpfen."

Ein ambitioniertes Vorhaben: Vor einem Jahr feierte Schalke die deutsche Meisterschaft, in der abgelaufenen Saison gewannen die königsblauen Talente die U17-Bundesliga West und scheiterten in der Endrunde am späteren Meister Arminia Bielefeld.

Derweil steht auch schon fest, wer Bertels Posten bei der zweiten Mannschaft von Paderborn übernimmt. Der bisherige U19-Trainer Dennis Schmitt rückt zur U21 auf.