Schalke: Das ist der Nachfolger von Onur Cinel und neue U17-Trainer

Der FC Schalke 04 hat einen Trainer für seine U17-Mannschaft gefunden. Der neue Mann hat zuletzt einen Aufstieg gefeiert.

Ende April war es, als der FC Schalke 04 die Trennung von seinem U17-Erfolgstrainer Onur Cinel bekanntgab. Dieser hat mittlerweile eine neue Aufgabe gefunden. Er heuerte in Österreich beim FC Liefering, einem Kooperationspartner von RB Salzburg, an.

Cinel zieht es also ins Ausland. Sein Nachfolger wechselt aus Ostwestfalen ins Ruhrgebiet. Denn wie diese Redaktion erfuhr, wird nämlich Thomas Bertels in Zukunft in der Schalker Knappenschmiede arbeiten und für die U17-Mannschaft verantwortlich sein.

Gespräche hatte es auch mit Markus Kaya, zuletzt Rot Weiss Ahlen, gegeben. Diese Redaktion berichtete darüber. Doch der Ex-Schalker bekommt den Cinel-Job nicht. S04 entschied sich für den 36-jährigen Bertels, der die U21 des SC Paderborn in der vergangenen Saison zum Aufstieg führte. Die Paderborner müssen nun die Regionalliga West ohne den A-Lizenzinhaber angehen.

Der ehemalige Profi - Bertels bestritt 96 Spiele in der 2. Bundesliga und 111 Partien in der 3. Liga - arbeitete bislang als Trainer nur in Paderborn, wo er auch siebeneinhalb Jahre Profi war. Zunächst war er in der U19 Assistent des heutigen Paderborner Nachwuchs-Sportchefs Ayhan Tumani und später hatte er Aufgaben im Leistungszentrum des SCP übernommen.

Bertels war Profi und arbeitete erfolgreich mit der U21 in Paderborn

Für die zweite Mannschaft des Zweitligisten ist der ehemalige Spieler des SC Paderborn und SC Verl erst seit Ende Februar 2022 verantwortlich. Der damalige Erfolgstrainer Mitch Kniat (mittlerweile Arminia Bielefeld) nahm ein Angebot des Drittligisten SC Verl wahr und verließ Paderborn nach viereinhalb Jahren.

Bertels' Zeit war gekommen. Er führte in der abgelaufenen Saison die Paderborner Zweitvertretung auf Platz drei der Oberliga Westfalen. Da der Zweitplatzierte, die U23 des SC Preußen Münster nicht aufsteigen durfte, freuten sich Bertels und seine Schützlinge über den Aufstieg in die Regionalliga West.

Über Titel würden sich auch die Knappenschmiede-Verantwortlichen freuen. Cinel gewann zum Beispiel die Deutsche U17-Meisterschaft im Jahr 2022. Bleibt abzuwarten, was der neue Schalke-U17-Trainer Bertels in der Spielzeit 2023/2024 mit den königsblauen Talenten erreichen wird.