Schalke U17: Regionalliga-West-Trainer heißer Kandidat auf Nachfolge von Onur Cinel

Der FC Schalke 04 musste vor einigen Wochen den Abgang seines U17-Trainers Onur Cinel verkraften. Jetzt gibt es einen Nachfolge-Kandidaten.

Ende April war es, als der FC Schalke 04 die Trennung von seinem U17-Erfolgstrainer Onur Cinel bekanntgab. Einen Nachfolger gibt es bis dato nicht. Einen heißen Kandidaten aber schon.

Seit 2012 ist Onur Cinel beim FC Schalke 04 angestellt und hat im Juniorenbereich viele Erfolge gefeiert, wie die Deutsche U17-Meisterschaft im Jahr 2022. Er wird auf Schalke sehr geschätzt und deshalb wollte S04 den 37-Jährigen unbedingt halten. Doch Cinel lehnte ab.

"Wir wollten gern mit ihm weitermachen und haben ihm eine mittelfristige Perspektive aufgezeigt. Wir haben Verständnis, dass Onur jetzt kurzfristig nach einer neuen Herausforderung sucht, die wir ihm zum Beispiel in der U19 oder U23 aktuell nicht bieten können", erklärte Mathias Schober, Direktor der Knappenschmiede.

Wer Cinels Nachfolger wird oder werden könnte, sickerte bis dato nicht durch. Nun erfuhr diese Redaktion, dass ein ehemaliger Schalke-U23-Spieler der aussichtsreichste Kandidat ist: Markus Kaya.

Der 43-Jährige war bis zuletzt Trainer beim Regionalligisten Rot Weiss Ahlen. Sein auslaufender Vertrag wird beim ehemaligen Zweitligisten aber nicht verlängert. RevierSport berichtete. RWA-Sportchef Özkara erklärte: "Wir sind Markus Kaya und Rene Lewejohann sehr dankbar dafür, dass Sie in der schwierigen Zeit die Mannschaft übernommen und gemeinsam alles unternommen haben, den Klassenerhalt zu erreichen. Wir glauben aber, dass es nach so einer Saison eines kompletten Neuanfangs bedarf. Wir wünschen den beiden für ihre Zukunft alles Gute und sind uns sicher, dass sie auch weiterhin im Fußball aktiv sein werden."

Kaya spielte in der 2. Liga für RWO

Der ehemalige Zweitligaprofi (96 Spiele, 14 Tore) von Rot-Weiß Oberhausen war vor seiner kurzen Amtszeit in Ahlen fast drei Jahre Trainer der U19 von RWO. Und davor arbeitete Kaya vom 1. Juli 2017 bis zum 30. Juni 2020 in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 - auch als Co-Trainer der U17-Mannschaft an der Seite von Frank Fahrenhorst. Nun könnte Markus Kaya B-Junioren-Cheftrainer der Königsblauen werden.