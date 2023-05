U19-Bundesliga: Zweiter Aufsteiger fix, heißer Kampf um den dritten Platz

Der zweite von insgesamt drei Aufsteigern in die U19-Bundesliga West steht fest. Mit Blick auf den noch zu vergebenen Platz bahnt sich eine Überraschung an.

Jubel bei den A-Junioren von Alemannia Aachen. Der Nachwuchs des TSV kürte sich am Wochenende zu Meister in der U19-Mittelrheinliga und feierte den Aufstieg in die Bundesliga West. Ein Jahr nach dem Abstieg sind die Aachener zurück in der klassenhöchsten Jugendliga.

Einen Spieltag vor dem Saisonende ist den Kaiserstädtern der erste Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Durch einen deutlichen 4:0-Sieg im Duell mit dem Zweiten Fortuna Köln distanzierte die Alemannia den Verfolger auf vier Punkte. "Glückwunsch, Jungs! Das war ganz stark!", freuten sich die Aachener auf ihren Vereinskanälen.

Damit sind zwei von insgesamt drei Aufstiegsplätzen in der U19-Bundesliga West vergeben. Arminia Bielefeld als Vertreter aus Westfalen gelang der Sprung in die Eliteklasse bereits vor einer Woche. Offen ist hingegen, welches Team sich den Titel in der Niederrheinliga schnappt und Aachen sowie Bielefeld ins Oberhaus folgt.

Bisher schien alles für den Wuppertaler SV zu sprechen, der die Liga seit dem fünften Spieltag anführte. Doch dann leistete sich der WSV zwei Patzer zur Unzeit und musste die Spitzenposition abgeben. Vergangene Woche verlor er das direkte Duell gegen Verfolger SG Unterrath (0:2). Und am gestrigen Sonntag kamen die Wuppertaler nicht über ein 1:1 gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen hinaus, während sich Unterrath mit 2:1 bei Arminia Klosterhardt durchsetzte.

Wuppertaler SV verliert Aufstiegsplatz

Nun steht die SGU mit einem Punkt Vorsprung an der Tabellenspitze. Zwei Spieltage bleiben Wuppertal, um sich an den Düsseldorfern vorbeizuschieben. Die Spvg Schonnebeck hat als Tabellendritter mit vier Punkten Rückstand außerdem noch Außenseiterchancen. Zumal die Essener am kommenden Wochenende auf Unterrath treffen und mit einem eigenen Sieg sowie weiteren WSV-Patzer für einen Dreikampf im Saisonfinale sorgen könnten.