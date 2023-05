U19-Bundesliga: Erster Aufsteiger fix - welche zwei Teams folgen?

Drei Teams aus NRW steigen in die U19-Bundesliga West auf. In Westfalen ist die Entscheidung bereits gefallen. So läuft am am Nieder- und Mittelrhein.

Die U19-Bundesliga West wird in der kommenden Saison wieder wie in Vor-Corona-Zeiten ausgetragen. Es gibt wieder eine Hin- und Rückserie, zudem wird die höchste Juniorenspielklasse von 16 auf 14 Teilnehmer verkleinert. Deshalb mussten sechs Teams die Liga verlassen, während es drei Aufsteiger geben wird. Die Meister der U19-Verbandsligen aus Westfalen sowie vom Nieder- und Mittelrhein lösen jeweils ein Ticket und dürfen sich auf Spiele gegen Topteams wie Borussia Dortmund oder FC Schalke 04 in der nächsten Saison freuen. Und die erste Entscheidung ist am Wochenende bereits gefallen: Arminia Bielefeld ist der Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Der DSC feierte drei Spieltage vor dem Ende der Saison einen 4:0-Sieg über den 1. FC Gievenbeck und ist nicht mehr vom ersten Tabellenplatz der Westfalenliga zu verdrängen. Damit kehren die Bielefelder nach einem Jahr zurück ins Oberhaus. "Mit Meister-Shirts wurde auf dem Platz und in der Kabine gefeiert - einige Jungs sind auch danach noch weitergezogen", sagte Trainer Florian Fulland gegenüber Vereinskanälen über die Meister-Party. Arminia Bielefeld jubelt vorzeitig über Bundesliga-Rückkehr Kommende Saison sind die Arminen sowohl mit der U17 als auch mit der U19 wieder in der Bundesliga unterwegs. Die B-Junioren hatten im April ja sensationell die deutsche Meisterschaft gewonnen. U19-Bundesliga: Das sind die sechs Absteiger Preußen Münster, Bonner SC, Rot-Weiß Oberhausen, Rot-Weiss Essen, VfB Hilden Offen ist das Rennen in der U19-Niederrheinliga. Drei Spieltage vor dem Ende führt der Wuppertaler SV die Meisterrunde an. Der Vorsprung auf Verfolger SG Unterrath ist am Sonntag allerdings auf einen Punkt geschmolzen, da sich die SGU im direkten Duell gegen den WSV mit 2:0 durchsetzte. Außenseiter-Chancen hat die Spvg Schonnebeck als Tabellendritter mit fünf Zählern Rückstand auf die Spitze. Am Mittelrhein duellieren sich mit Alemannia Aachen und Fortuna Köln zwei Absteiger um die Rückkehr in die Bundesliga. Aktuell liegt Aachen mit zwei Punkten Vorsprung vorne, womöglich fällt die Entscheidung am kommenden Wochenende. Dann treffen die Aufstiegskonkurrenten in Köln aufeinander, es ist der vorletzte Spieltag.

Zur Startseite