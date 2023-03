Junioren: In der neuen Saison geht es im alten Modus weiter

Der Unmut war groß bei den Junioren-Teams, weil in dieser Saison nur eine Einfachrunde gespielt wurde. Die ist nun wieder Geschichte.

Nicht nur Onur Cinel, Trainer der U17 von Schalke 04, hat den Modus kritisiert, der für die Junioren-Bundesligen in dieser Saison gewählt wurde.

Die Einfachrunde ist nun aber wieder Geschichte, denn der DFB wird in der Spielzeit 2023/24 wieder zum alten Modus zurückkehren. Das kündigte der Verband an, bevor Schalke, Arminia Bielefeld, die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg den Deutschen Meister bei den U17 ausspielen und in der U19 der Meister zwischen dem BVB, dem 1. FC Köln, Hertha BSC und Mainz 05 ausgespielt wird.

Bei der Verabschiedung des Rahmenterminkalenders für die kommende Spielzeit betonte Hermann Winkler, DFB-Vizepräsident für Jugendfußball: "Wir freuen uns sehr, nach zwei Spielzeiten mit einfacher Runde nun wieder zum Wettbewerbsformat mit Hin- und Rückrunde zurückzukehren. Das sind beste Voraussetzungen für die Akteure der A- und B-Junioren-Bundesliga, auf viel Spielpraxis zu kommen. Der nun verabschiedete Rahmenterminkalender gibt allen Beteiligten eine gute Orientierung, die Planungen für die Saison 2023/2024 können vertieft werden."

Die A-Junioren-Bundesliga startet am Wochenende 12./13. August 2023 in die neue Saison. Bereits eine Woche eher, am 5./6. August, beginnt die B-Junioren-Bundesliga. Der letzte Spieltag der B-Junioren-Bundesliga ist für den 27. April 2024 geplant, am 12. Mai 2024 steigt das Finale um die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Einen Tag vorher, am 11. Mai 2024, absolvieren die A-Junioren ihren letzten Bundesliga-Spieltag und am 2. Juni 2024 ihr Meisterschaftsfinale. Das Endspiel um den DFB-Pokal der Junioren wird am 24. Mai 2024 - und damit am Vorabend des DFB-Pokalfinales der Männer - ausgetragen.

Die Einfachrunde wurde eingeführt, da nicht absehbar war, wie sich die Corona-Pandemie entwickelt. Nun das Comeback der ganzen Saison, bedeutet 26 Spieltage in den Staffeln, die mit 14 Teams ausgetragen werden.