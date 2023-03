U17-Bundesliga: Sensation Bielefeld - RWE zittert sich nach Pleitenserie zum Klassenerhalt

Fast hätte es für Rot-Weiss Essen einen Doppelabstieg gegeben. Doch die U17 rettete sich nur dank des besseren Torverhältnisses.

Was für ein Finale in der U17-Bundesliga West. Oben und unten fielen die letzten Entscheidungen erst am finalen Spieltag der Einfachrunde.

Klar war: Schalke 04 ist Westdeutscher Meister. Das stand vor dem Spieltag fest, nach dem 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach blieb die Mannschaft ungeschlagen.

Die erste Frage war: Wer folgt Schalke in die Endrunde? Am Ende schaffte Arminia Bielefeld die Sensation. Und die zweite Frage lautetet: Wer steigt neben der SV Deutz, Fortuna Köln, den SF Siegen und Preußen Münster ab? Rot-Weiss Essen, der MSV Duisburg und der FC Hennef waren in der Verlosung. Es erwischte den FC Hennef.

Und das nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses. Vor dem Spieltag war klar, der MSV hat die leichteste Aufgabe. Das untermauerte er auch beim souveränen 4:0 gegen Deutz, die ohne Punktgewinn wieder absteigen mussten.

Da RWE am Saisonende auch die dritte Partie in Serie verlor - 0:2 bei Fortuna Düsseldorf - kam es auf den SC Hennef an. RWE lag bereits nach 26 Minuten 0:2 zurück, als Hennef nach 49 Minuten beim Absteiger aus Siegen 2:0 führte, fehlten Hennef nur noch sechs Tore zum Klassenerhalt.

Eines konnten der SC noch aufholen, daher durfte RWE trotz der negativen Ergebnisse zuletzt feiern und spielt auch in der kommende Saison in der U17-Bundesliga

An der Spitze war es nicht ganz so spannend, weil Arminia Bielefeld im Fernduell um Platz zwei mit Bayer Leverkusen (Bayer gewann 2:1 beim BVB) kurzen Prozess machte. Nach 20 Minuten stand es schon 2:0, spätestens nach dem 3:1 nach 58 Minuten war klar, die Arminia zieht nach Schalke in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ein.

Dort treffen die beiden West-Teilnehmer auch aufeinander. Am 2. April wird zunächst in Bielefeld gespielt, das Rückspiel findet am 9. April auf Schalke statt. Das andere Halbfinale bestreiten die TSG Hoffenheim und der VfL Wolfsburg.