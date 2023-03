U19-Sonderspielrunde: VfL Bochum und MSV Duisburg mit klaren Auftaktsiegen, RWE verliert

Erster Spieltag in der Sonderspielrunde der U19-Bundesliga: RWE verliert knapp, der VfL Bochum feiert einen Sieg.

Zwei Wochen nach dem Ende der regulären Saison in der U19-Bundesliga ist die Sonderspielrunde gestartet.

Aus der West-Staffel sind alle Teams dabei außer Schalke 04. Borussia Dortmund kämpft unterdessen in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft und steigt erst zu einem späteren Zeitpunkt in den neugeschaffenen Wettbewerb ein, der nur in diesem Jahr ausgetragen wird.

In insgesamt elf regional eingeteilten Vierergruppen wird gespielt. Anschließend bilden jeweils die Teams auf den Plätzen eins und zwei sowie die Tabellendritten und -vierten eine deutschlandweite Gruppe und spielen ein weiteres Mal gegeneinander.

So lief der erste Spieltag in den Gruppen mit West-Beteiligung

Am ersten Spieltag an diesem Wochenende hat Rot-Weiss Essen in der Gruppe E knapp mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf verloren. Beim Absteiger feierte Trainer Simon Hohenberg sein Debüt. Er übernahm nach dem Ende der regulären Saison von Suat Tokat.

Und RWE erwischte einen perfekten Start, ging schon in der zweiten Minute durch Mats Brune in Führung. Vor der Pause drehten die Düsseldorfer Siwoo Yang (41.) und Alexander Holl die Partie (44.).

Im Parallelspiel feierte Rot-Weiß Oberhausen einen Sieg gegen Viktoria Köln. RWO, ebenfalls aus der Bundesliga abgestiegen, setzte sich mit 2:1 durch. Kerem Yalcin (8., 64.) war der Doppeltorschütze.

In der Gruppe G legte der VfL Bochum einen erfolgreichen Start hin. Mit 4:1 setzte sich das Team von Heiko Butscher bei Preußen Münster durch. Lennart Koedt (10.) und Nico Bozickovic (15.) besorgten eine frühe Führung. Nach dem Kabinengang bauten Nico Böll (56.) und Leon Tasov (77.) das Ergebnis aus.

Einen noch deutlicheren Sieg fuhr der MSV Duisburg im zweiten Spiel dieser Gruppe beim SV Meppen ein. 4:0 lautete das Endergebnis aus Sicht der Zebras. Hamza Anhari (36.), Anes Dziho (42.) David Zogu (69.) erzielte die Treffer für die Meidericher, dazu kam ein Meppener Eigentor (78.).

Die weiteren Ergebnisse der West-Teams:

Gruppe F

Bonner SC - Borussia Mönchengladbach 2:6

VfB Hilden - Bayer Leverkusen 2:2

Gruppe H

SC Paderborn - Hannover 96 2:1

SC Verl und VfL Wolfsburg spielfrei