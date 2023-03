RWE: Offiziell! U19- und U17-Trainer für Saison 2023/2024 stehen fest - das sagt Jörn Nowak

Rot-Weiss Essen hat seine Trainer-Posten für die U19- und U17-Mannschaft intern neu besetzt.

Trainerwechsel im NLZ von Rot-Weiss Essen: Vor rund einer Woche berichtete RevierSport, dass der bisherige U17-Trainer Simon Hohenberg auf U19-Trainer Suat Tokat folgen wird.

Und: dass Hohenberges bisheriger Assistent, Ex-Schalke-Profi Michael Delura, demnächst für die U17 als Cheftrainer verantwortlich sein wird.

Am 20. März folgte nun die offizielle Bestätigung dieser zwei Personalien. "Die U19 ist die letzte Station unserer NLZ-Ausbildung. Wir möchten die Spieler individuell bestmöglich fördern, um sie möglichst nah an die 1. Mannschaft zu bringen. Hierfür ist es unserer Meinung nach notwendig, auf der Trainerposition einen neuen Impuls zu setzen. Simon Hohenberg ist schon lange in unserem Verein tätig und daher bestens vertraut mit der Ausbildungsphilosophie und den Entwicklungszielen. Zudem hat er in der U17 unter Beweis gestellt, dass er Spieler nachhaltig entwickeln kann. Er hat sich die Chance verdient und wir sind überzeugt davon, dass es uns gemeinsam gelingen wird, wieder mehr Spieler aus der eigenen Jugend an die Hafenstraße heranzuführen", erklärt RWE-Sportdirektor Jörn Nowak die Entscheidungen.

Nach einer erfolgreichen Saison 2021/22 mit solidem sechstem Tabellenplatz und Niederrheinpokalsieg musste die U19-Mannschaft von Rot-Weiss Essen in diesem Jahr als Tabellenvorletzter den Abstieg hinnehmen. 2023/24 wird das Team erstmals seit 2020 wieder in der Niederrheinliga an den Start gehen. Flüthmann: "Simons Auftrag ist klar: Wir wollen zurück in die U19-Bundesliga West aufsteigen!"

RWE-NLZ-Leiter Christian Flüthmann ergänzte: "Simon kennt beide Jahrgänge, mit denen er zukünftig arbeiten wird, sehr gut, da er sie in den letzten beiden Spielzeiten erfolgreich trainiert hat und den U17-Bundesliga-Klassenerhalt erreichte. Diese Leistungen haben ihm die verdiente Chance eröffnet, nun die U19 zu trainieren und den nächsten Schritt seiner Trainerentwicklung zu machen. Simon liebt und lebt den Verein – und seine Leidenschaft für diese Aufgabe und das Team wird ihn dabei unterstützen, auch in seiner neuen Rolle als U19-Trainer erfolgreich zu sein."

Simon Hohenberg ist seit 2015 für Rot-Weiss Essen tätig. Nach jeweils eineinhalb Jahren als Assistenzcoach der U16 sowie der U17 wurde er schließlich für kurze Zeit U16-Trainer. Seit Oktober 2018 leitete Hohenberg, der als Juniorenspieler selbst fünf Jahre an der Seumannstraße kickte, schließlich die U17-Mannschaft. 2020 führte er das Team von der Niederrhein- in die Bundesliga.

Rot-Weiss Essen: Michael Delura wird U17-Trainer

Auch die Nachfolge von Simon Hohenberg als U17-Trainer ist geklärt. Künftig wird Michael Delura für das B-Junioren-Bundesligateam zuständig sein. Der 37-Jährige war seit Sommer 2022 Hohenbergs Assistent. Zuvor trainierte Delura zwei Jahre am DFB-Stützpunkt Kempen-Krefeld junge Talente. Bei Viktoria Berlin fungierte der Ex-Bundesligaprofi (76 Erstliga-Spiele für Schalke 04, Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach) zudem zwischen Januar und Juni 2020 in Doppelfunktion als Co-Trainer der 1. Mannschaft und Nachwuchskoordinator.

"Ich freue mich natürlich unheimlich, meinen ersten Chef-Trainerposten nach nur einem Jahr als Co-Trainer im Verein antreten zu dürfen. Zudem bin ich unheimlich stolz, dass RWE mir dieses Vertrauen entgegenbringt. Ich werde mein Bestes geben, um die Jungs zu fordern und zu fördern“, sagt Delura.